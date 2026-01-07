TEMAS DE HOY:
Asesinan a un recluso Caso mujer encontra en freezer Mario Argollo COB

Nacionales

Decreto de indulto Más de 400 reclusos podrían recuperar su libertad en las próximas horas

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó hoy martes en sus redes sociales la lista oficial de reclusos que recibirán las certificaciones de indulto.

Juan Marcelo Gonzáles

06/01/2026 20:26

Foto: Cárceles de Bolivia (internet)
La Paz

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó hoy martes en sus redes sociales la lista oficial de reclusos que recibirán las certificaciones de indulto. Según el Secreto Supremo 5460 de octubre de 2025, se tiene previsto beneficiar a 3.500 privados de libertad en todo el país que puedan beneficiarse de esta medida.

El indulto beneficia a aquellos privados de libertad que no hayan sido condenados a delitos relacionados con asesinatos, de orden sexual ni que tengan que ver con narcotráfico. Estos privados de libertad, además, deben haber tenido una buena conducta en su reclusión.

Conozca la lista de las certificaciones de indultos emitidas este 06 de enero:

