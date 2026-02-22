TEMAS DE HOY:
Policial

Ministerio de Gobierno confirma la incautación de 369 kilos de marihuana en Viru Viru y no "2 toneladas"

Tras operativos realizados entre el 18 y 20 de febrero, las autoridades aclararon que la droga estaba camuflada en equipos industriales procedentes de EE. UU. y rechazaron las versiones que hablaban de un cargamento de dos toneladas.

Milen Saavedra

22/02/2026 11:29

Ministerio de Gobierno confirma la incautación de 369 kilos de marihuana en Viru Viru y no "2 toneladas". Foto: Ministerio de Gobierno.
Santa Cruz, Bolivia

El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado oficial para precisar los resultados de las recientes intervenciones contra el narcotráfico en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, enfatizando la diferencia entre el peso de la carga bruta y la sustancia ilícita secuestrada.

En una acción coordinada entre la Aduana Nacional, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y el Ministerio Público, se procedió a la inspección de 1.815 kilogramos de carga bruta internacional proveniente de Estados Unidos.

Como resultado de las verificaciones técnicas y la apertura de encomiendas, se estableció el secuestro de:

  • Sustancia: 369,2 kilogramos de marihuana en estado húmedo.

  • Método de ocultamiento: La sustancia estaba camuflada en equipos electrónicos e industriales.

  • Situación legal: El cargamento se encuentra actualmente bajo cadena de custodia del Estado.

El Gobierno fue enfático al señalar que las versiones que circulaban sobre una incautación de "dos toneladas" no se ajustan a la realidad. Se aclaró que la carga bruta inspeccionada (maquinaria y embalaje) no equivale a la cantidad de sustancia controlada.

"La difusión irresponsable o imprecisa de información operativa perjudica investigaciones en curso y alerta a posibles involucrados", advierte el documento oficial.

El caso se encuentra bajo la dirección funcional del Ministerio Público. El Ministerio de Gobierno ya ha dispuesto la activación de procesos legales contra quienes resulten responsables, reafirmando su postura de "cero impunidad" en la lucha contra el narcotráfico para proteger a la población.

Comunicado del Ministerio de Gobierno.

