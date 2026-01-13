La investigación por el brutal asesinato de la niña Yuvinca, de ocho años, entra en una fase decisiva. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que en las próximas horas podrían conocerse resultados concretos que permitan identificar y capturar al autor del crimen que conmocionó al municipio de La Guardia y a todo el país.

El director de la Felcc de Santa Cruz, coronel Gilmar Valencia, aseguró que la Policía no ha interrumpido en ningún momento las labores investigativas. Equipos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), junto a otros grupos especializados, trabajan intensamente en el lugar de los hechos y en el entorno familiar de la víctima.

“Desde el primer momento no hemos dejado el caso de la niña de La Guardia. Personal del DACI y de distintos grupos investigativos está llevando a cabo trabajos de campo, tomando declaraciones, practicando pruebas psicológicas a menores y analizando el entorno familiar, en coordinación con la Defensoría y la Fiscalía”, señaló Valencia.

El jefe policial remarcó que los indicios recopilados hasta ahora permiten ser optimistas sobre un avance inminente.

“Yo creo que en horas más vamos a tener algún resultado de este caso”, afirmó.

Consultado sobre si el principal sospechoso aún se encontraría en el departamento, el coronel evitó adelantar detalles, pero garantizó transparencia una vez se consolide la información.

“Cuando tengamos toda la información, va a ser expuesta ante la sociedad”, indicó.

Yuvinca fue reportada como desaparecida el martes 6 de enero de 2026. Días después, su cuerpo fue hallado sin vida. El examen forense estableció que la menor falleció aproximadamente 72 horas antes del hallazgo. La autopsia reveló que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento, combinada con traumatismo encéfalo craneal (TEC). Además, se confirmó que la niña fue víctima de agresión sexual.

La menor habría sido estrangulada con un cinturón, y además se confirmó que fue víctima de agresión sexual. Inicialmente, el caso fue abierto como trata y tráfico de personas, pero tras el hallazgo del cuerpo y los resultados de la autopsia, fue reclasificado como infanticidio, en el marco del artículo 259 del Código Penal boliviano.

