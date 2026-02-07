Oruro late con fuerza: El último convite marca la cuenta regresiva del Carnaval

Tras el cierre del emblemático Festival de Bandas, los músicos han iniciado su descenso desde la Avenida Cívica hacia la Plaza 10 de Febrero, en Oruro. El despliegue policial ya es visible en los puntos estratégicos para garantizar el orden durante este encuentro de fe.

En el centro de la ciudad, los trabajadores agilizan el montaje de las graderías que albergarán a miles de espectadores. Paralelamente, pintores dan los últimos toques de color al asfalto mientras los emprendimientos regionales preparan su oferta para el público.

Red Uno desplegará toda su infraestructura técnica para transmitir cada detalle a través de su señal abierta y plataformas digitales. Esta cobertura especial permitirá a la audiencia conocer de cerca el esfuerzo de los artesanos y la vibrante identidad del último convite.

Mira la programación en Red Uno Play