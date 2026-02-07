Oruro late con fuerza: El último convite marca la cuenta regresiva del Carnaval

Tras el éxito del Festival de Bandas, la capital del folklore ultima detalles en graderías y murales.
07/02/2026 16:58
Tras el cierre del emblemático Festival de Bandas, los músicos han iniciado su descenso desde la Avenida Cívica hacia la Plaza 10 de Febrero, en Oruro. El despliegue policial ya es visible en los puntos estratégicos para garantizar el orden durante este encuentro de fe.
Red Uno desplegará toda su infraestructura técnica para transmitir cada detalle a través de su señal abierta y plataformas digitales. Esta cobertura especial permitirá a la audiencia conocer de cerca el esfuerzo de los artesanos y la vibrante identidad del último convite.
