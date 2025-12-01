TEMAS DE HOY:
Hombre muere arrollado Bebé abandonado trufi atropelló niña

29ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Comisión de Constitución retoma debate de ley de designación de vocales del TSE

El avance de esta ley es considerado prioritario, dado que los nuevos vocales deben asumir funciones este 19 de diciembre, reemplazando a las actuales autoridades electorales.

Hans Franco

01/12/2025 10:39

Foto: Comisión de Constitución en cuarto intermedio para debatir ley de designación de vocales del TSE
La Paz

Escuchar esta nota

La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, retomó la sesión para debatir del proyecto de ley de designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), norma que quedó pendiente la pasada semana en su Artículo 29, referido a los criterios de probidad de los postulantes.

El avance de esta ley es considerado prioritario, dado que los nuevos vocales deben asumir funciones este 19 de diciembre, reemplazando a las actuales autoridades electorales. La probidad, uno de los aspectos más sensibles del proceso de selección, será nuevamente el eje central de la discusión.

Los miembros de la Comisión deberán precisar qué comprende exactamente la evaluación de la integridad, transparencia e idoneidad de los candidatos, para evitar interpretaciones dispares y garantizar un procedimiento uniforme y riguroso para todos los aspirantes.

Noticia en Desarrollo…

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD