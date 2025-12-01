Comisión de Constitución retoma debate de ley de designación de vocales del TSE

La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, retomó la sesión para debatir del proyecto de ley de designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), norma que quedó pendiente la pasada semana en su Artículo 29, referido a los criterios de probidad de los postulantes.

El avance de esta ley es considerado prioritario, dado que los nuevos vocales deben asumir funciones este 19 de diciembre, reemplazando a las actuales autoridades electorales. La probidad, uno de los aspectos más sensibles del proceso de selección, será nuevamente el eje central de la discusión.

Los miembros de la Comisión deberán precisar qué comprende exactamente la evaluación de la integridad, transparencia e idoneidad de los candidatos, para evitar interpretaciones dispares y garantizar un procedimiento uniforme y riguroso para todos los aspirantes.

Noticia en Desarrollo…

