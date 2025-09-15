TEMAS DE HOY:
Alias Mijão Policía herido tragedia en Melga

35ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Morena rechaza señalamientos de Edman Lara y niega pacto con la alianza Libre

La organización política respondió a declaraciones del candidato a la vicepresidencia del PDC, Edmand Lara, a quien acusa de difundir información falsa en plena segunda vuelta electoral.

Hans Franco

15/09/2025 17:05

Foto: MORENA rechaza acusaciones del PDC sobre supuesto pacto con Libre (Archivo)
El Alto

Escuchar esta nota

El Movimiento de Renovación Nacional (Morena) emitió este lunes un pronunciamiento público en el que rechaza las acusaciones del candidato a la vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edmand Lara, quien afirmó que Morena mantiene un supuesto pacto con la alianza Libre.

“En las últimas horas y de manera temeraria e irresponsable, el candidato a vicepresidente del PDC, Edmand Lara, acusó infundadamente a nuestra organización política de un inexistente pacto con la Alianza Libre”, señala el comunicado.

Morena calificó las declaraciones como un ataque a la dignidad de su militancia y advirtió que estas acusaciones afectan el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz en el contexto de la segunda vuelta electoral.

En el mismo pronunciamiento, la organización política exhortó al candidato presidencial del PDC, Rodrigo Paz, a que tome medidas internas para evitar este tipo de declaraciones por parte de su fórmula.

“El senador Paz debe cumplir con el acuerdo firmado ante el TSE y garantizar una campaña transparente”, expresa el documento.

Morena sostuvo que este tipo de señalamientos contribuyen a generar un ambiente de confrontación propio de la ‘guerra sucia’ y pidió mantener el compromiso de respeto mutuo acordado ante las autoridades electorales.

Mire el comunicado de Morena: 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD