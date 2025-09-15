Morena rechaza señalamientos de Edman Lara y niega pacto con la alianza Libre

La organización política respondió a declaraciones del candidato a la vicepresidencia del PDC, Edmand Lara, a quien acusa de difundir información falsa en plena segunda vuelta electoral.
15/09/2025 17:05
El Movimiento de Renovación Nacional (Morena) emitió este lunes un pronunciamiento público en el que rechaza las acusaciones del candidato a la vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edmand Lara, quien afirmó que Morena mantiene un supuesto pacto con la alianza Libre.
Morena calificó las declaraciones como un ataque a la dignidad de su militancia y advirtió que estas acusaciones afectan el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz en el contexto de la segunda vuelta electoral.
En el mismo pronunciamiento, la organización política exhortó al candidato presidencial del PDC, Rodrigo Paz, a que tome medidas internas para evitar este tipo de declaraciones por parte de su fórmula.
“El senador Paz debe cumplir con el acuerdo firmado ante el TSE y garantizar una campaña transparente”, expresa el documento.
Morena sostuvo que este tipo de señalamientos contribuyen a generar un ambiente de confrontación propio de la ‘guerra sucia’ y pidió mantener el compromiso de respeto mutuo acordado ante las autoridades electorales.
Mire el comunicado de Morena:
