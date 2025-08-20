"Es difícil el acceso por tierra": Continúa incendio en el parque Tunari y más bomberos se movilizan

Continúa el incendio de magnitud en la masa boscosa del parque Tunari. El fuego comenzó en horas de la mañana en la zona de Tirani y permanece por más de nueve horas. Varios grupos de bomberos, de rescate y voluntarios desarrollan un trabajo intenso para controlar las llamas.

En horas de la noche, el fuego se había extendido por tres sectores del pulmón verde de Cochabamba, incrementado por el fuerte viento que se registra en la ciudad. La columna de humo se eleva por varios metros y se observa desde varios puntos de la ciudad.

Además, se reportó que dos casas de comunarios se quemaron en el sector de Laque Pampa, además de los inmuebles, sus cultivos también quedaron en cenizas.

Según el reporte de la UGR del municipio del Cercado, el fuego afecta a árboles de pino, kewiña y pastizales. Por eso, se enviaron bomberos forestales, cisternas y se activó la coordinación con el Sernap, Gobernación, SAR-FAB y grupos de primera respuesta. Más de 100 personas se movilizaron. Se logró cortar la cadena de incendio hacia el sur, pero este se expandió al norte.

Se trata de una zona de difícil acceso por tierra, por lo que se necesita ayuda aérea para sofocar el fuego, con helicópteros y el Bambi Bucket. Autoridades informaron que las aeronaves se encontraban combatiendo el fuego en el parque Noel Kempff Mercado, en Santa Cruz y luego se trasladarían a Cochabamba. Asimismo, se pidió identificar a los autores del incendio y dar las sanciones correspondientes.

También se conoció que una mujer que estaba en el sector se desvaneció tras aspirar humo, al intentar combatir el fuego, ya que es pobladora del lugar. Fue atendida en el lugar y evacuada a un centro médico.

Bomberos de GEOS Bolivia envió seis cuadrillas. Identificaron una línea de fuego de más o menos 2 kilómetros, que debe ser controlada. Continuarán trabajando durante la noche, pero se enfrentan a la poca visibilidad y la dificultad del terreno.

