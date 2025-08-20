La mañana de este miércoles se tiñó de tragedia en el corazón de Cochabamba. Una mujer perdió la vida tras ser atropellada por un micro en la intersección de la avenida República y la calle Honduras, en inmediaciones del concurrido mercado de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30, en plena hora de movimiento, cuando cientos de comerciantes, estudiantes y trabajadores transitaban por el sector. Según testigos, el vehículo de transporte público embistió a la víctima, dejándola tendida en el asfalto sin signos vitales.

“Se escuchó un golpe fuerte”: Una mujer falleció tras ser atropellada por un micro (Video). Foto: Red Uno

La presencia policial y de personal de Tránsito fue inmediata, el hecho generó un caos vehicular y conmoción entre transeúntes y comerciantes que presenciaron la escena. “Sólo escuche un fuerte ruido, y el sonido del frenado del micro, y la señora ya estaba en el piso”, relató una comerciante visiblemente afectada.

La víctima aún no fue identificada oficialmente, mientras que el conductor del micro fue arrestado y trasladado a dependencias policiales para brindar su declaración. El levantamiento legal del cuerpo se realizó minutos después ante la mirada impotente de decenas de personas.

Este hecho es investigado por la Policía para determinar responsabilidades.

Imágenes sensibles:

