Pereira apuesta por hospitales regionales y seguro de análisis clínicos gratuito

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la alianza Unidos Por los Pueblos, Eduardo Pereira, participó en el primer bloque de intervenciones del debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rumbo a las elecciones subnacionales.

Durante su participación, el postulante dispuso de dos minutos para presentar sus propuestas ante el público y los demás candidatos. En ese tiempo, Pereira expuso los principales lineamientos de su plan de trabajo para el departamento.

“Entre nuestros planes de gobierno estamos priorizando la salud; vamos a desconcentrar los servicios construyendo dos hospitales, uno en la región de la Chiquitanía, específicamente en San José, y otro en la región de los Valles cruceños, para evitar que tengan que venir hasta la ciudad”, explicó el candidato.

Además, anunció que promoverá la medicina tradicional y la implementación de un seguro de análisis clínicos gratuito para todas las personas mayores de 35 años, con el objetivo de prevenir enfermedades. “Queremos cuidar al pueblo cruceño mediante un decreto que hará que esto sea obligatorio”, agregó.

En el área de educación, Pereira señaló que busca que sea regionalizada y que se amplíen los horarios escolares para que madres y padres puedan trabajar sin contratiempos.

Sobre turismo, propuso “crear rutas turísticas y generar que los aeropuertos de los diferentes municipios puedan funcionar”, mientras que en infraestructura mencionó proyectos de impacto como “el estadio, el hub Viru Viru y el autodrómo”.

Finalmente, el candidato destacó que su plan incluye fortalecer la seguridad ciudadana equipando a la policía boliviana y apoyar a los agricultores para impulsar la economía del departamento: “Vamos a dar condiciones a los agricultores para que se activen y aporten a la economía”.

