Comisión de Constitución confirma 440 postulantes a vocales electorales

Con los sobres de documentación trasladados al piso 16, la Comisión Mixta comenzará la calificación preliminar de los 440 postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

08/12/2025 23:37

Foto: Bolivia tv
La Paz, Bolivia

La recepción de postulaciones para la elección de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral concluyó con un total de 440 aspirantes, según informó el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan del Granado.

Del total de postulantes, 257 son hombres y 183 mujeres, cifra que, según Del Granado, refleja la participación de “un número significativo que esperemos esté congregando a los mejores hombres y a las mejores mujeres que puedan ser las autoridades supremas electorales del país”.

El diputado explicó que la Comisión Mixta de Senadores y Diputados trabajará tiempo completo para cumplir con el cronograma establecido por el Tribunal Supremo Electoral, cuya fecha máxima de conclusión es el 19 de diciembre.

“Vamos a trabajar tiempo completo, va a trabajar la Comisión Mixta de Senadores y de Diputados, y esperemos llegar adecuadamente a los tiempos previstos”, afirmó.

En cuanto a la evaluación de los postulantes, Del Granado precisó que se realizará conforme a lo establecido por la ley, tomando en cuenta “títulos académicos, experiencia profesional y antecedentes personales”. Además, quienes sean parte de tribunales electorales departamentales deben “haber renunciado a sus cargos con anticipación”.

La Comisión de Constitución iniciará primero una calificación preliminar, revisando los requisitos generales de los aspirantes, y posteriormente continuará con una evaluación minuciosa de los antecedentes de cada candidato.

 

