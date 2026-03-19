El mundo del espectáculo y las artes marciales contiene el aliento, aunque con una sonrisa de alivio. El legendario Chuck Norris, de 86 años, fue ingresado de urgencia en un hospital de la isla de Kauai, Hawái, tras sufrir un percance médico no especificado en las últimas 24 horas.

Pese a lo alarmante de la noticia, filtrada inicialmente por el portal estadounidense TMZ, las fuentes directas traen calma al "internet": el protagonista de Walker, Texas Ranger no solo está estable, sino que se encuentra de excelente humor.

Una emergencia entre entrenamientos

Norris, quien posee una impresionante propiedad de 3.8 hectáreas en la costa norte de la isla, se encontraba entrenando el pasado miércoles cuando ocurrió el incidente. Según allegados al actor, tras ser trasladado a urgencias, Chuck fue capaz de mantener conversaciones telefónicas con sus amigos, llegando incluso a hacer bromas sobre su situación.

"No parece ser algo grave o, al menos, la prognosis es inmejorable", comentan fuentes cercanas al entorno del exmilitar y campeón de kárate.

"Yo no envejezco, subo de nivel"

La noticia llega apenas una semana después de que Norris celebrara su 86º cumpleaños el pasado 10 de marzo. Fiel a su estilo y al aura de invencibilidad que lo rodea —alimentada por los míticos Chuck Norris Facts—, el actor publicó un video en sus redes sociales donde se le veía boxeando y entrenando con una agilidad envidiable.

En dicha publicación, que ya acumula miles de comentarios de apoyo, Norris dejó una frase que hoy resuena más que nunca: «Yo no envejezco, yo subo el nivel».

Una leyenda activa

Acompañado habitualmente por su esposa Gena O'Kelly y sus hijos, Norris ha hecho de Hawái su refugio de entrenamiento y descanso. Con una carrera que abarca desde duelos épicos con Bruce Lee en The Way of the Dragon hasta la creación de su propio arte marcial, el Chun Kuk Do, el actor sigue demostrando que, para él, la edad es solo una cifra que se puede vencer con un buen golpe de kárate.

Por ahora, los fans esperan un nuevo comunicado oficial, aunque todo apunta a que Chuck Norris simplemente está tomándose un breve descanso antes de seguir "subiendo de nivel".

Con datos de ABC, El Debate e Infobae.

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