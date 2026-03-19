¿Por qué y cómo Perú retiró una bandera boliviana en su territorio?

El retiro de una bandera boliviana en territorio peruano, en la localidad de Isani (región Puno), se produjo tras la detección de su instalación en un espacio considerado bajo jurisdicción del Perú, lo que activó una respuesta inmediata del Estado para resguardar su soberanía.

¿Cómo ocurrió el hecho?

De acuerdo con información oficial, la bandera del Estado Plurinacional de Bolivia fue colocada en el asta de un embarcadero dentro de una comunidad campesina del distrito de Zepita, en la provincia de Chucuito.

Tras conocer este hecho, autoridades peruanas dispusieron un operativo conjunto en el que participaron efectivos de la Policía Nacional y del Ejército, quienes se trasladaron hasta la zona para retirar el símbolo.

¿Por qué se retiró la bandera?

Según explicó el Gobierno peruano, la medida se adoptó para reafirmar la soberanía nacional y garantizar el control del territorio, ya que la presencia de símbolos de otro país en suelo peruano es considerada una vulneración a la integridad territorial.

El pronunciamiento también señala que este tipo de decisiones responden a la obligación del Estado de actuar en zonas fronterizas donde existen dinámicas sociales compartidas, pero donde deben respetarse los límites internacionales.

Contexto fronterizo

La región de Puno mantiene una relación estrecha con Bolivia debido a su cercanía geográfica, lo que genera intercambio constante entre comunidades en aspectos comerciales, sociales y culturales.

El Gobierno peruano reiteró su disposición de mantener relaciones de cooperación y diálogo con Bolivia, mientras se refuerza la vigilancia en la zona para prevenir situaciones similares.

Mira la programación en Red Uno Play