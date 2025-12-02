Intensa búsqueda de 30 desaparecidos tras alud de tierra con 12 muertos en puerto de Perú

Una tragedia sacudió este lunes a la región de Ucayali, en la selva central de Perú, luego de que un alud de tierra cayera sobre el puerto fluvial de Iparia, hundiendo dos embarcaciones y dejando al menos 12 muertos, incluidos cuatro niños, y unos 30 desaparecidos, según informaron las autoridades regionales.

El deslizamiento ocurrió en la madrugada, arrastrando tierra y escombros sobre las embarcaciones que se encontraban ancladas en el puerto. Una de ellas había partido horas antes desde Pucallpa con aproximadamente 65 ocupantes, rumbo a comunidades indígenas en la zona.

“Se cayó un barranco muy grande y se hundió rápido la embarcación. Las personas salían por las ventanas para salvarse”, relató Victorino, uno de los sobrevivientes, al medio local Comunidad Nativa Puerto Belén.

Búsqueda contra el tiempo

El director regional de Salud, Patrich Pantoja, confirmó a la AFP que entre los fallecidos se encuentran cuatro menores de edad. También indicó que los heridos fueron dados de alta y que las tareas de búsqueda continúan con dificultad debido a las condiciones del río.

“Tenemos entre 30 y 36 desaparecidos. El río Ucayali tiene corrientes fuertes, remolinos, y hay neblina”, dijo Jonathan Novoa, capitán de la Marina, en contacto telefónico con medios internacionales.

La Marina de Guerra del Perú lidera los operativos con un barco de búsqueda y el apoyo aéreo de la Policía. No se descarta que las labores sean suspendidas durante la noche debido a la falta de visibilidad.

Posible sobrecupo y transporte informal

Las autoridades investigan las condiciones en las que viajaban los pasajeros, ya que no se descarta que hubiera exceso de ocupantes ni que el transporte se hubiera realizado de manera informal, sin las medidas mínimas de seguridad exigidas por ley.

“Hay que ver si la nave cumplía con los requisitos. No podemos permitir más tragedias por irresponsabilidad”, dijo el funcionario regional.

El hecho revive la preocupación por los accidentes fluviales en la Amazonía peruana. En 2021, una colisión entre dos embarcaciones en el río Huallaga dejó 22 muertos, muchas de ellas víctimas de un barco con sobrecupo.

