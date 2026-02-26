TEMAS DE HOY:
Caso sparring Alcalde Jhonny Fernández Secuestro en Cuatro Cañadasa

30ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Mujer ocultaba un arma en sus partes íntimas e intentaba ingresar a Palmasola

Además del arma oculta en su cuerpo, la mujer transportaba municiones escondidas dentro de alimentos.

Ximena Rodriguez

26/02/2026 18:51

La mujer intentaba ingresar un arma de fuego, cargadores y municiones al PC7 de Palmasola.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Una joven de 23 años fue aprehendida en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, tras intentar ingresar un arma de fuego de grueso calibre al sector PC7. La sospechosa transportaba el armamento oculto en sus partes íntimas para evadir los controles de seguridad del recinto.

Además del arma, los efectivos policiales incautaron cargadores y proyectiles que estaban estratégicamente camuflados dentro de varios panes.

Según las investigaciones preliminares, estos elementos tenían como destinatario a un recluso vinculado a la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC).

Tras el hallazgo, la mujer fue trasladada de inmediato a las dependencias de la FELCC en la zona de Los Lotes. Actualmente, se encuentra bajo custodia policial a la espera de que el Ministerio Público tome su declaración informativa por este hecho.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD