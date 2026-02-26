Mujer ocultaba un arma en sus partes íntimas e intentaba ingresar a Palmasola

Una joven de 23 años fue aprehendida en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, tras intentar ingresar un arma de fuego de grueso calibre al sector PC7. La sospechosa transportaba el armamento oculto en sus partes íntimas para evadir los controles de seguridad del recinto.

Además del arma, los efectivos policiales incautaron cargadores y proyectiles que estaban estratégicamente camuflados dentro de varios panes.

Según las investigaciones preliminares, estos elementos tenían como destinatario a un recluso vinculado a la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC).

Tras el hallazgo, la mujer fue trasladada de inmediato a las dependencias de la FELCC en la zona de Los Lotes. Actualmente, se encuentra bajo custodia policial a la espera de que el Ministerio Público tome su declaración informativa por este hecho.

Mira la programación en Red Uno Play