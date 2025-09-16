TEMAS DE HOY:
mujer desaparecida en Palmasola Accidente carretero Luis Alberto Ortíz

30ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Denuncian que una mujer visitó a un recluso en Palmasola y no salió del penal

Tras la denuncia realizada, personal policial llegó al recinto penitenciario para buscar a la mujer.  Se espera un informe por parte del gobernador del penal.

Red Uno de Bolivia

16/09/2025 8:28

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El hecho se conoció la noche de este día lunes 15 de septiembre, donde denunciaron que una mujer fue a visitar a un recluso, pero la misma no volvió a salir del penal de Palmasola.

Tras la denuncia realizada, personal policial llegó al recinto penitenciario para buscar a la mujer, por lo que se observó un movimiento de patrullas afuera de Palmasola.

Por el momento no se dio una información referente al tema, se espera un informe por parte del gobernador del penal, para afirmar o descartar dicha denuncia.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD