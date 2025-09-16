Denuncian que una mujer visitó a un recluso en Palmasola y no salió del penal

El hecho se conoció la noche de este día lunes 15 de septiembre, donde denunciaron que una mujer fue a visitar a un recluso, pero la misma no volvió a salir del penal de Palmasola.

Tras la denuncia realizada, personal policial llegó al recinto penitenciario para buscar a la mujer, por lo que se observó un movimiento de patrullas afuera de Palmasola.

Por el momento no se dio una información referente al tema, se espera un informe por parte del gobernador del penal, para afirmar o descartar dicha denuncia.

