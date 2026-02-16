“Estamos poniendo Bolivia en el mundo”: Rodrigo Paz destaca su recorrido nacional durante Carnaval

En el marco de las celebraciones de Carnaval, el presidente Rodrigo Paz Pereira resaltó el recorrido que realizó por distintas regiones del país para impulsar el turismo y fortalecer la identidad cultural boliviana.

Desde Tarija, durante el tradicional Lunes de Chabullada, la autoridad expresó su compromiso con esta festividad. “Hoy día, lunes de Chabullada, Tarija, con toda la gente, todo el cariño, siempre intento estar los lunes en Tarija de carnaval”, manifestó.

Paz explicó que desarrolló un intenso fin de semana de promoción en diferentes departamentos. “Hemos hecho un fin de semana de promoción para sacar lo que es la apuesta por el turismo, la gastronomía, el folclore, la cultura”, señaló, detallando que su agenda incluyó Oruro, Santa Cruz, los Valles y cerró en la capital chapaca.

Asimismo, subrayó que estas actividades buscan posicionar al país a nivel internacional. “Esto es lo que nos potencia y nos hace diferente en el resto del mundo. Por eso estamos poniendo Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia”, afirmó.

En su mensaje, también invitó a la población a disfrutar del Martes de Albahaca en familia y con orgullo por las tradiciones nacionales. “Disfruten de sus familias y sobre todo siéntanse orgullosos de lo que somos, de nuestra cultura”, expresó.

Finalmente, alentó especialmente a los jóvenes a vivir estas fiestas con alegría y responsabilidad. “Tenemos muchas sorpresas, pero ahora carnaval, disfrute y sobre todo la juventud. Pásenla bien”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play