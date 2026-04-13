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¡Insólito! Falló el penal, pero un despeje del rival le pegó en la cara y fue gol

Un curioso episodio se registró en el fútbol paraguayo durante el duelo entre Olimpia y Rubio Ñu, donde una jugada poco habitual terminó influyendo directamente en el marcador. 

Martin Suarez Vargas

13/04/2026 12:16

Momento en que el balón ingresa al fondo del arco tras el penal fallado, luego de que un mal despeje del defensor rival desviara la pelota hacia la portería. Foto: captura de la transmisión oficial.
Paraguay.

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En el encuentro correspondiente a la fecha 16 de la Primera División de Paraguay, Olimpia terminó imponiéndose en un partido marcado por una acción insólita en la segunda mitad. Con el conjunto visitante en ventaja, se sancionó un penal a favor del Decano que derivó en una secuencia inesperada.

Sebastián Ferreira fue el encargado de ejecutar la pena máxima, pero su remate fue contenido por el arquero rival. Sin embargo, el rebote generó una jugada totalmente accidental: el balón quedó suelto en el área y, tras un intento de despeje de un defensor, terminó impactando en el propio atacante, desviándose hacia el arco y convirtiéndose en gol.

La acción dejó desconcertado al guardameta, que no pudo reaccionar ante la inusual trayectoria del balón. El tanto amplió la ventaja de Olimpia en un partido donde ya había mostrado superioridad desde el inicio.

Ferreira había abierto el marcador en el primer tramo del encuentro, tras una jugada colectiva que lo dejó en posición de definición dentro del área. Con ello, el delantero volvió a ser protagonista en un compromiso donde el conjunto dirigido por Sergio Sánchez dominó gran parte del juego.

Pese a algunas aproximaciones de Rubio Ñu, el líder del campeonato mantuvo el control del partido y sostuvo la ventaja hasta el final, sumando tres puntos que lo consolidan en lo más alto de la tabla.

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