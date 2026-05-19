[VIDEO] Jugador le fracturó el rostro a un árbitro, intentó escapar y fue capturado por la Policía

Un hecho vergonzoso se registró en Paraguay, donde el jugador Arnaldo Lezcano, del club Cerro Porteño de Toro Blanco de Caaguazú, agredió brutalmente al árbitro Jorge Villalba, a quien, según reportes de medios locales, le fracturó el pómulo. Poco después, el futbolista fue capturado por la Policía.

Los jugadores se dirigían a los vestuarios junto al equipo arbitral cuando, al parecer, un disgusto de Lezcano lo llevó a acercarse al juez y propinarle un golpe en el rostro. El impacto provocó que el árbitro cayera desplomado en pleno campo de juego.

Tras lo ocurrido, el árbitro fue asistido médicamente, mientras que Lezcano intentó huir por una de las salidas del estadio. Todo quedó registrado en video. De acuerdo con medios paraguayos, el agresor fue detenido poco después y trasladado a un calabozo.

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