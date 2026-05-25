[VIDEO] Pánico en aula de Nepal: Ventilador cae en pleno salón de clases y deja dos estudiantes heridos

Compañeros y docentes reaccionaron rápidamente para auxiliar a los menores mientras eran trasladados para recibir atención médica.
25/05/2026 13:29
Escuchar esta nota
Momentos de pánico se vivieron en la Escuela Siddhartha, ubicada en la ciudad de Birgunj, Nepal, luego de que un ventilador de techo en funcionamiento se desprendiera repentinamente y cayera sobre dos estudiantes de séptimo grado durante el horario de clases.
Según reportes del incidente, el aparato impactó directamente contra los alumnos, dejando a una de las estudiantes inconsciente tras el fuerte golpe. Compañeros y docentes reaccionaron rápidamente para auxiliar a los menores mientras eran trasladados para recibir atención médica.
La institución educativa informó que ambos estudiantes fueron atendidos oportunamente y que, afortunadamente, se encuentran fuera de peligro.
El hecho generó preocupación entre padres de familia y usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron las condiciones de mantenimiento y seguridad dentro de las instalaciones escolares.
Las autoridades del establecimiento aún investigan las causas que provocaron que el ventilador se desprendiera mientras estaba en funcionamiento.
A continuación, el video:
Mira la programación en Red Uno Play