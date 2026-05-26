Un voraz incendio destruyó este lunes 25 de mayo la centenaria Iglesia Matriz Nuestra Señora de Lourdes, un emblemático templo construido en 1914 y situado en el municipio de Flores da Cunha, en la turística región de la Serra Gaúcha (sur de Brasil). Pese a la magnitud de la destrucción, un hecho calificado como "milagroso" por los feligreses locales conmovió al país y se volvió viral a nivel internacional.

Mientras las llamas devoraban la estructura histórica y provocaban el colapso de gran parte del techo, el Cuerpo de Bomberos logró ingresar al recinto para rescatar objetos religiosos. Ante la mirada atónita de decenas de vecinos y curiosos, los rescatistas salieron del edificio cargando completamente ilesa la imponente imagen del "Cristo Muerto".

Un rescate que estalló en las redes

El video del momento exacto en el que los bomberos retiran la figura de Jesucristo en medio del humo y los escombros comenzó a compartirse masivamente en plataformas digitales, generando una ola de comentarios de fe y asombro entre internautas de diversos países.

"La escena emocionó profundamente a los residentes de la ciudad. Ver la imagen intacta en medio de tanta destrucción fue un bálsamo en un día tan triste", declaró uno de los testigos en el lugar.

Tras su rescate, la escultura fue trasladada de urgencia a las dependencias de la Secretaría Parroquial para garantizar su resguardo.

Daños severos a la estructura histórica

El fuego comenzó a principios de la tarde de este lunes por causas que todavía están bajo investigación. Videos grabados por los habitantes de la zona muestran cómo las intensas columnas de fuego y humo negro envolvieron la parte superior del templo en pocos minutos.

Afortunadamente, el Cuerpo de Bomberos confirmó que no se registraron heridos, ya que la iglesia se encontraba cerrada y sin feligreses en su interior al momento en que se iniciaron las llamas. Aunque el incendio ya fue completamente controlado por los equipos de emergencia, las autoridades locales lamentan los severos daños materiales sufridos por este importante patrimonio arquitectónico e histórico de la región.

Con datos de g1 y @santacatarinanofeed.

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