Sismo de 6.9 en Chile desata múltiples temblores en menos de una hora

Un potente sismo de magnitud 6.9 sacudió con fuerza el norte de Chile durante la tarde de este lunes. El violento movimiento principal se registró exactamente a las 17:52 hora local, localizándose su epicentro a solo 20 kilómetros al noreste de la ciudad de Calama, en la Región de Antofagasta.

La naturaleza activa de la zona se manifestó de inmediato mediante una intensa secuencia que sumó más de siete réplicas en un lapso de apenas 50 minutos. Este enjambre de temblores secundarios comenzó a las 18:03 con un evento de magnitud 4.3 y continuó manifestándose de forma sucesiva con magnitudes que oscilaron entre los 4.2 y los 2.7 grados.

Comportamiento de la tierra

Toda la actividad sísmica posterior se concentró geográficamente en un radio muy acotado de entre 12 y 38 kilómetros respecto al punto de origen. Los expertos meteorológicos detallaron que los movimientos ocurrieron a profundidades intermedias, situándose consistentemente entre los 103 y los 112 kilómetros bajo la superficie terrestre.

Esta liberación de energía disminuyó de manera progresiva, respondiendo de forma exacta al comportamiento típico que caracteriza a las activas zonas de subducción del territorio chileno. La emergencia golpeó directamente a la localidad de Calama, una urbe clave que alberga a más de 170.000 habitantes y que funciona como el corazón de la industria del cobre nacional.

Monitoreo institucional constante

De acuerdo a los expertos, el norte chileno vuelve a ratificar su condición de ser una de las regiones con los mayores índices de peligrosidad y actividad tectónica de todo el planeta. Debido a este complejo escenario, las autoridades de protección civil y el Centro Sismológico Nacional mantienen una estricta vigilancia ante el latente riesgo de nuevos movimientos.

Fuente: Meganoticias.

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