¿Quieres hacer una maestría en Estados Unidos? El gobierno lanzó convocatoria para becas; las postulaciones vencen el 31 de mayo

Se abre una ventana de especialización internacional para los profesionales bolivianos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) anunció la apertura de la convocatoria de becas académicas de posgrado para cursar maestrías en The New School, una prestigiosa universidad de Estados Unidos.

Esta iniciativa, impulsada conjuntamente por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la institución académica estadounidense, busca potenciar el perfil de profesionales enfocados en las ciencias sociales, el diseño, el arte y la investigación, según informa ABI.

Los interesados deben actuar con rapidez, ya que el plazo para presentar las postulaciones vence este 31 de mayo.

Beneficios económicos y cobertura

El programa ofrece un alivio financiero significativo para los seleccionados, estructurado de la siguiente manera:

Descuento en matrícula: Una reducción de entre el 30% y el 70% del costo total de la matrícula escolar.

Apoyo único: Un incentivo adicional por parte de la OEA de 4.000 dólares destinado a cubrir gastos de matrícula y tasas académicas.

Áreas de estudio y modalidades

The New School se caracteriza por su enfoque en el pensamiento crítico y el debate público. Los programas de maestría disponibles abarcan disciplinas clave para el análisis de los desafíos sociales contemporáneos:

Ciencias Sociales y Humanidades: Economía, Política, Filosofía, Psicología, Sociología, Antropología y Estudios Históricos.

Comunicación y Creatividad: Periodismo Crítico y Escritura Creativa.

Dato clave: Los programas tienen una duración de hasta dos años. Debido a que se dictan íntegramente en inglés, es un requisito indispensable el dominio de este idioma. Para mayor flexibilidad de los estudiantes, las clases podrán cursarse en modalidades presencial, virtual o híbrida, según el programa elegido.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en postular y revisar el catálogo completo de maestrías pueden ingresar directamente al portal académico oficial a través del siguiente enlace: The New School Graduate Academics.

Recuerde que la fecha límite impostergable para el registro de solicitudes es el 31 de mayo.

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