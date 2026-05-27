El presidente Rodrigo Paz advirtió que los bloqueos y paros registrados en el país durante las últimas semanas ya generaron un fuerte impacto económico, especialmente en La Paz y El Alto, regiones que, según señaló, enfrentan uno de los golpes más duros desde la pandemia.

Durante su participación en el Consejo Económico y Social, instalado cerca de las 12:00 en el bloque Amarillo del campo ferial Chuquiago Marka, el mandatario afirmó que los conflictos ya le costaron al país cerca de $us 600 millones.

“Estos veinticinco días de paros nos están costando cerca de seiscientos millones de dólares, especialmente para La Paz y El Alto. Es peor que el COVID lo que le están haciendo”, expresó Paz ante los sectores presentes.

La cita se desarrolló cuando el país cumple 27 días de protestas contra el Gobierno, en medio de bloqueos de carreteras, problemas de abastecimiento y afectaciones a la actividad económica.

Paz sostuvo que, pese al escenario de conflictividad, su administración logró gestionar recursos para ejecutar más de 8.200 obras a nivel nacional, entre carreteras, colegios y otros proyectos.

“Llevamos cinco meses de Gobierno y agradezco a las instituciones aquí presentes de la cooperación internacional. Con ellos hemos logrado los recursos. Son ocho mil doscientas obras a nivel nacional”, afirmó.

El mandatario remarcó que este avance se consiguió en un contexto distinto al de anteriores gestiones, sin los ingresos del gas que antes sostenían gran parte de la economía nacional.

“Es un récord histórico y sin gas. Antes había gas y nosotros lo estamos haciendo sin gas”, señaló.

En ese marco, Paz destacó la importancia del sector minero y afirmó que, con una nueva ley, la minería puede convertirse en una de las principales locomotoras económicas del país.

“El gas lo vamos a reactivar, pero la minería ahora, con una buena ley, nos puede generar diez mil, quince mil, veinte mil, treinta mil millones de dólares al año. Seis, siete veces más que el gas”, indicó.

El presidente calificó al sector minero como estratégico y pidió unidad entre sus representantes, asegurando que con una normativa adecuada pueden convertirse en un pilar fundamental para el desarrollo de Bolivia.

“El compañero minero es estratégico. Ustedes son una sola familia y cuando tengamos la ley, ustedes van a ser una de las nuevas locomotoras para desarrollar la patria”, manifestó.

Paz también comparó las proyecciones actuales de exportación con los mejores años del anterior gobierno, señalando que Bolivia podría alcanzar nuevamente cifras históricas pese a no contar con el mismo nivel de ingresos por gas.

“El mejor año de Evo Morales, con gas, minería y productos de la agroindustria, fue de catorce mil millones de exportaciones. Este año podemos llegar a catorce mil millones de dólares en exportaciones. Tal como están yendo las ventas en diferentes sectores”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que los bloqueos reducirán ese potencial económico, por lo que planteó la necesidad de trabajar junto al sistema financiero para apoyar especialmente a paceños y alteños afectados por la paralización.

“Tendremos que hacer un plan porque no han podido producir normalmente”, señaló.

El mandatario insistió en que Bolivia quiere producir, salir adelante y dejar atrás el pasado, pero remarcó que el crecimiento debe incluir a todos los sectores del país.

“Bolivia quiere producir. Bolivia quiere salir adelante. Bolivia quiere tener mejor futuro. Bolivia quiere dejar su pasado. Pero Bolivia no puede dejar a nadie atrás”, afirmó.

En el cierre de su intervención, Paz llamó a la unidad nacional y pidió dejar de lado la confrontación, el racismo, el clasismo, el regionalismo y la división.

“Bolivia solo hay una. No me la quieran romper porque a Bolivia no la vamos a dejar. Bolivia es la patria que nunca nos abandona y este boliviano no va a abandonar a la patria”, sostuvo.

El Consejo Económico y Social fue instalado en medio de una fuerte expectativa, con la participación de sectores sociales, productivos, organizaciones e instituciones, en busca de abrir un espacio de diálogo frente a la crisis social y económica que atraviesa el país.

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