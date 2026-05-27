Cívicos piden al Gobierno aplicar medidas para levantar los bloqueos del país

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que, tras la abrogación de la Ley 1341, corresponde al Gobierno asumir las medidas necesarias para levantar los bloqueos que afectan al país y que este miércoles cumplen 27 días.

El dirigente cívico señaló que el Ejecutivo debe evaluar la aplicación de un Estado de excepción u otra alternativa que permita restablecer el orden y garantizar la libre circulación en las carreteras del país.

“Hoy lo que corresponde es que, en estos días, en los tiempos que permite la ley, salga la ley de excepción o la alternativa que sea más viable para que el país se pacifique. Eso ya está en manos del Ejecutivo”, manifestó Cochamanidis.

Los bloqueos instalados en distintas regiones del país exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y han generado perjuicios económicos, dificultades en el abastecimiento y enfrentamientos en varias carreteras.

Cochamanidis sostuvo que la población necesita retomar sus actividades con normalidad y que los productos que se generan en Santa Cruz puedan llegar nuevamente a los mercados nacionales.

“Necesitamos que haya orden en el territorio y definitivamente está en manos del presidente y su gabinete disponer la mejor alternativa para dejar las carreteras expeditas en el país”, afirmó.

El líder cívico también consideró que las afectaciones económicas y sociales provocadas por casi un mes de bloqueos deben ser investigadas y sancionadas.

“Definitivamente, por todo el daño que se ha hecho al país prácticamente en un mes, tienen que haber responsables”, concluyó.

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