Rodrigo Paz llama al diálogo y advierte: “El que quiera destruir la patria se la verá con este presidente”

El presidente Rodrigo Paz hizo un llamado a la unidad nacional y al diálogo durante su participación en el Consejo Económico y Social, instalado en medio de la crisis social y los bloqueos que afectan al país.

En su intervención, el mandatario afirmó que Bolivia busca salir adelante, construir un mejor futuro y dejar atrás el pasado, pero remarcó que ese proceso no puede excluir a ningún sector.

“Bolivia quiere salir adelante. Bolivia quiere tener mejor futuro. Bolivia quiere dejar su pasado. Pero Bolivia no puede dejar a nadie atrás. Todos los bolivianos tenemos que salir juntos adelante”, manifestó.

Paz sostuvo que la creación del Consejo Económico y Social busca convertirse en un espacio de construcción nacional, donde los distintos sectores puedan debatir el futuro del país sin confrontación ni división.

El presidente pidió dejar de lado el racismo, el clasismo, el regionalismo y cualquier forma de enfrentamiento entre bolivianos, señalando que el crecimiento del país debe construirse desde la unidad.

“Bolivia solo hay una. No me la quieran romper porque a Bolivia no la vamos a dejar. Bolivia es la patria que nunca nos abandona y este boliviano no va a abandonar a la patria”, expresó.

En tono firme, Paz advirtió que no permitirá acciones que busquen destruir el país y aseguró que actuará dentro del marco constitucional.

“El que quiera destruir la patria se la va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”, afirmó.

El mandatario insistió en convocar a los sectores movilizados al diálogo y pidió que cualquier encuentro se realice de manera abierta, sin reuniones ocultas y con presencia de la prensa, para que la población conozca los temas que se debaten.

“Vengan al diálogo, compañeros. Nadie está insultando, nadie está mintiendo. Pero el país les está pidiendo, ya basta de hacernos daño”, señaló.

Paz sostuvo que no tiene motivos para esconderse y afirmó que su única deuda es con la patria. En ese sentido, cuestionó los pedidos de algunos dirigentes para reunirse de forma reservada.

“Cuando los dirigentes me dicen: Rodrigo, vamos a encontrarnos a escondidas, estoy sospechando de que algo malo está, algo están pidiendo. Por eso los invito, abiertos, con la prensa”, indicó.

El presidente también se dirigió a los transportistas y afirmó que no es el Gobierno el que está bloqueando el país. Además, alertó que existen 433 cisternas esperando ingresar con productos esenciales.

“No soy yo el que estoy bloqueando. Tenemos 433 cisternas esperando para llegar con oxígeno, medicamentos y alimentos”, dijo.

Finalmente, Paz pidió apoyo a la cooperación internacional, la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y representantes diplomáticos para ayudar a superar la crisis.

“Estamos con la mano extendida, no tenemos nada que ocultar, lo que queremos es sacar el país adelante”, afirmó.

El Consejo Económico y Social se desarrolla en un momento de alta tensión, con bloqueos en diferentes regiones del país, afectación al abastecimiento y una creciente presión social para encontrar una salida al conflicto.

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