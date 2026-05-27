Las 10 frases más impactantes de Rodrigo Paz en el Consejo Económico y Social

En una extensa intervención marcada por llamados a la unidad, críticas a la conflictividad y anuncios económicos, el mandatario dejó varias definiciones que resumen el enfoque de su gestión
27/05/2026 14:22
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El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, inauguró la primera reunión del Consejo Económico y Social de la Patria, un espacio orientado a promover el diálogo nacional, la reactivación económica y la construcción de consensos con distintos sectores sociales.
En una extensa intervención marcada por llamados a la unidad, críticas a la conflictividad y anuncios económicos, el mandatario dejó varias definiciones que resumen el enfoque de su gestión. Estas son las 10 frases más destacadas:
Estas son las frases clave del jefe de Estado:
Durante el acto, el mandatario también defendió medidas económicas como el denominado “perdonazo tributario”, anunció ajustes fiscales y reiteró la necesidad de abrir espacios de negociación con sectores en conflicto.
El encuentro concluyó con la conformación oficial del Consejo Económico y Social de la Patria y un llamado del Ejecutivo a priorizar el diálogo para superar la crisis y la conflictividad social en el país.
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