Las 10 frases más impactantes de Rodrigo Paz en el Consejo Económico y Social

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, inauguró la primera reunión del Consejo Económico y Social de la Patria, un espacio orientado a promover el diálogo nacional, la reactivación económica y la construcción de consensos con distintos sectores sociales.

En una extensa intervención marcada por llamados a la unidad, críticas a la conflictividad y anuncios económicos, el mandatario dejó varias definiciones que resumen el enfoque de su gestión. Estas son las 10 frases más destacadas:

Estas son las frases clave del jefe de Estado:

“Este consejo económico social de la patria es un espacio de diálogo, de encuentro, de conversación.” “La patria es su familia, su vecino, su hermano de trabajo; la patria es nuestra vida compartida.” “Bolivia ha nacido para prosperar, no para sobrevivir.” “No hagamos diferencias por racismo, regionalismo o clasismo; todos somos bolivianos.” “Este gobierno quiere gobernar con la patria, con el pueblo, con ustedes.” “El bloqueo no resuelve problemas, el bloqueo nos vuelve más pobres.” “La economía debe permitir que el capital del ciudadano se reinvierta en el ciudadano.” “El perdonazo tributario busca que gremiales, transportistas y cuentapropistas reinviertan su dinero, no que lo pierdan en el Estado.” “No podemos seguir construyendo Bolivia desde la mentira; debemos hacerlo desde la verdad y el diálogo.” “Bolivia es una sola, la patria es una sola y no la vamos a dejar romper.”

Durante el acto, el mandatario también defendió medidas económicas como el denominado “perdonazo tributario”, anunció ajustes fiscales y reiteró la necesidad de abrir espacios de negociación con sectores en conflicto.

El encuentro concluyó con la conformación oficial del Consejo Económico y Social de la Patria y un llamado del Ejecutivo a priorizar el diálogo para superar la crisis y la conflictividad social en el país.

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