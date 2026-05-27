Presidente Rodrigo Paz vuelve a convocar al diálogo a dirigentes de la COB y Túpac Katari

El presidente Rodrigo Paz volvió a convocar este miércoles al diálogo a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Federación de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, sectores que mantienen movilizaciones y bloqueos en diferentes puntos del país.

El mandatario anunció que se enviarán cartas formales a ambas dirigencias con el objetivo de instalar un nuevo espacio de conversación y buscar una salida a la crisis social que atraviesa Bolivia.

“Vuelvo a invitar por última vez y le voy a mandar una carta al señor Vicente Salazar, al de Túpac, que ya lo he invitado varias veces. Hoy lo espero, a la hora que él quiera. Lo mismo al señor Argollo, que venga a hablar”, manifestó el jefe de Estado.

Rodrigo Paz agregó que espera que el dirigente de los Túpac Katari pueda acudir acompañado de todo su comité ejecutivo para evitar posteriores cuestionamientos internos.

El mandatario también recordó que fue elegido con más del 55% del voto nacional y advirtió que no se puede forzar la salida de un presidente mediante medidas de presión.

“No puedes botar presidentes porque se te da la gana. El voto se respeta y la Constitución también, pero si no quieren dialogar para eso están las reglas de la Constitución”, señaló.

La convocatoria al diálogo se realiza en medio de un escenario de alta tensión social, cuando los bloqueos cumplen 27 días y continúan generando perjuicios en el transporte, abastecimiento de alimentos, traslado de medicamentos, oxígeno medicinal, combustible y la actividad económica del país.

“Un boliviano que le hace daño a otro boliviano tiene que ser castigado por la ley. Si tenemos muertos por los bloqueos alguien tiene que responder”, sostuvo.

El presidente recordó que, a consecuencia de los bloqueos, ya se reportaron al menos cuatro fallecidos, entre ellos tres mujeres y un menor de edad, debido, según afirmó, a que ambulancias no pudieron circular libremente.

Además, anunció una investigación sobre la muerte de otra persona registrada en medio del conflicto.

“Hay gente que quiere que haya muertos para que en este país haya confrontación y nosotros somos de la cultura de la paz y del diálogo”, concluyó.

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