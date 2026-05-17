El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, se refirió este sábado a los operativos de desbloqueo ejecutados en el departamento de La Paz, con el objetivo de habilitar un corredor humanitario para el traslado de alimentos, medicamentos y combustible hacia distintos sectores afectados por los bloqueos.

La autoridad afirmó que el Gobierno busca garantizar el abastecimiento y cuestionó las acciones de los grupos movilizados. “No es justo que la población esté secuestrada por estos grupos que no entienden que no pueden deshumanizar el contexto de esta manera”, manifestó.

Asimismo, lamentó los enfrentamientos registrados durante los operativos y aseguró que la Policía fue atacada mientras cumplía labores de resguardo y habilitación de vías.

“La Policía ha llevado adelante acciones sin el uso de armas letales y aun así fueron atacados con dinamitas y piedras, causando muchas bajas, cuando su labor ha sido humanitaria”, señaló.

Aramayo indicó que el Ejecutivo mantiene abiertos los canales de diálogo con distintos sectores; sin embargo, cuestionó que algunos grupos no opten por esa vía.

“Hemos establecido un proceso permanente de diálogo que continúa funcionando y no entendemos por qué no se toma esta opción y más bien se va en contra de la humanidad de la Policía Nacional”, sostuvo.

“El Gobierno no ha parado de dialogar, fruto de ello son las últimas suscripciones de acuerdos, y lo que no se entiende es por qué otros sectores no quieren sentarse a dialogar. Eso significa que tienen otro tipo de agendas y más ahora que buscan la confrontación”, agregó.

La autoridad añadió que las movilizaciones han dejado de responder únicamente a demandas sociales y aseguró que el objetivo del Ejecutivo es garantizar los derechos básicos de la población.

“Esto ya no es demanda social, esto tiene otro tipo de intención y naturalmente nuestra labor es garantizar los derechos humanos básicos de las personas”, afirmó.

Finalmente, pidió a la población no dejarse llevar por información falsa en medio del conflicto. “No nos dejemos desorientar por el intento de instalar información falsa. Nos están queriendo llevar a un escenario de confrontación”, concluyó.

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