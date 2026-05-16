Diez países expresan apoyo a Bolivia y rechazan intentos de desestabilización

A través de un documento oficial emitido de manera coordinada, diez países de la región expresaron su preocupación por la situación que atraviesa Bolivia a raíz de los bloqueos y hechos de violencia registrados en distintos puntos del país.

La declaración diplomática conjunta advierte sobre los severos impactos de las protestas y subraya la necesidad de frenar las medidas de presión que afectan los derechos de la ciudadanía y agravan la crisis de abastecimiento.

"Los países firmantes manifestamos formalmente nuestra preocupación por la situación humanitaria producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población", indica el documento.

Asimismo, rechazaron cualquier acción orientada a desestabilizar el orden democrático en el Estado Plurinacional y ratificaron la importancia de preservar la institucionalidad y el Gobierno constitucional elegido en las elecciones generales de 2025.

El pronunciamiento inicialmente fue respaldado por Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú. Posteriormente, se sumaron El Salvador y Guatemala al respaldo internacional en defensa de la paz social y la democracia en Bolivia.

En el documento, los gobiernos también exhortaron a los actores políticos y sociales a deponer actitudes hostiles y priorizar el diálogo y la concertación para evitar una mayor escalada del conflicto.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, destacó el respaldo internacional y afirmó que la comunidad internacional “alza la voz frente a quienes buscan desestabilizar Bolivia mediante bloqueos y violencia”, ratificando el apoyo al Gobierno del presidente Rodrigo Paz y a la defensa de la democracia.

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