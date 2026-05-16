Ocho países de la región alzan la voz contra la violencia y la desestabilización en Bolivia

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, destacó en sus redes sociales el contundente respaldo internacional que ha recibido el orden constitucional boliviano frente a las recientes movilizaciones. "La comunidad internacional también alza la voz frente a quienes buscan desestabilizar Bolivia mediante bloqueos y violencia. Ocho países de la región expresaron su preocupación por el desabastecimiento y ratificaron su respaldo al Gobierno constitucional del presidente Rodrigo Paz y a la defensa de la democracia", manifestó la autoridad gubernamental.

A través de un documento oficial emitido de forma coordinada, diversos gobiernos vecinos se alinearon con la postura del Ejecutivo para denunciar los severos impactos de las protestas. Esta declaración diplomática conjunta subraya la urgencia de frenar las medidas de presión que vulneran los derechos de toda la ciudadanía en el territorio nacional.

Graves efectos del desabastecimiento

Los países firmantes manifestaron formalmente su profunda preocupación por la alarmante situación humanitaria que atraviesa el país, derivada directamente de los bloqueos de carreteras. Estas medidas extremas han provocado un peligroso desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales, afectando de manera directa la subsistencia y el bienestar de la población boliviana.

Ante este adverso escenario, las naciones aliadas rechazaron categóricamente cualquier tipo de acción orientada a desestabilizar el orden democrático establecido en el Estado Plurinacional. En ese sentido, ratificaron la necesidad implícita de proteger la institucionalidad del Gobierno constitucional de Bolivia, el cual fue legítimamente elegido por las mayorías en las Elecciones Generales realizadas en 2025.

Llamado internacional a la concertación

El pronunciamiento oficial cuenta con el respaldo explícito y la firma de las cancillerías de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. Estos estados manifestaron su total solidaridad con las instituciones legales y exhortaron firmemente a los actores políticos y sociales a deponer las actitudes hostiles.

Finalmente, el ministro Mauricio Zamora coincidió con la perspectiva regional al señalar que la solución al conflicto civil debe darse estrictamente bajo los principios de la convivencia democrática. "El camino siempre será el diálogo, el respeto a las instituciones y la paz social", concluyó la autoridad.

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