¿Te irías? Este pueblo en España regala casa, trabajo y una nueva vida

Arenillas, con apenas 40 habitantes, lanza una propuesta para atraer nuevos vecinos y frenar la despoblación en la zona rural de Soria.

Con solo 40 habitantes, el pequeño pueblo de Arenillas, en la provincia de Soria (España), lanzó una iniciativa para atraer nuevos pobladores, ofreciendo vivienda gratuita, empleo y la oportunidad de empezar una nueva vida en un entorno rural.

La propuesta surge como respuesta a la creciente despoblación que afecta a varias localidades de la denominada “España vaciada”, donde comunidades enteras buscan evitar desaparecer.

Qué ofrece el pueblo

El proyecto incluye la rehabilitación de siete viviendas, listas para ser habitadas por quienes decidan trasladarse al lugar de forma permanente.

Además, se garantiza un empleo vinculado a trabajos de albañilería y mantenimiento, necesarios para conservar la infraestructura local.

Otra de las opciones es la administración del bar social, considerado el principal punto de encuentro de los vecinos.

“En menos de una semana recibimos 116 solicitudes de personas interesadas en empezar de nuevo en Arenillas”, informó Rodrigo Gismera, presidente de la Asociación Cultural del pueblo.

Una vida tranquila en contacto con la naturaleza

Arenillas ofrece un estilo de vida marcado por la tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza, rodeado de campos de lavanda y plantas aromáticas que incluso se utilizan para la producción artesanal.

Aunque cuenta con servicios básicos como un consultorio médico y espacios comunitarios, el acceso al transporte es limitado, por lo que muchas actividades requieren trasladarse a localidades cercanas.

Requisitos para mudarse

El proyecto prioriza a personas o familias que estén dispuestas a instalarse de manera permanente, integrarse a la comunidad y asumir un rol activo en el desarrollo del pueblo.

También se valora a quienes quieran emprender o aportar nuevos servicios, con el objetivo de reactivar la economía local.

Tradición y turismo

Pese a su tamaño, el pueblo cuenta con atractivos como la Iglesia de San Cipriano y Santa Justina, un museo etnográfico y espacios históricos, además de celebraciones tradicionales como San Isidro Labrador (15 de mayo) y las fiestas de San Cipriano.

Un intento por no desaparecer

La iniciativa busca no solo sumar habitantes, sino también mantener viva la identidad del pueblo y construir una comunidad sostenible a largo plazo.

Arenillas apuesta por convertirse en una alternativa real para quienes buscan cambiar de vida, lejos del ritmo de las grandes ciudades.

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