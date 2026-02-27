Camacho anuncia histórico plan vial y una inversión de $us. 130 millones para agua en Santa Cruz

En el marco de los actos por la fundación de Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho anunció el avance del 50% en el proceso de concesión para las vías Roboré–Paraguay y San Ignacio–Vila Bela. El ejecutivo departamental destacó que estas rutas estratégicas serán entregadas para su construcción bajo un modelo de inversión eficiente.

Respecto a la carretera San Ignacio–San Matías, Camacho informó que ha coordinado con el Gobierno nacional y empresarios brasileños para que este tramo pase a tuición de la Gobernación.

"Los empresarios brasileros asumieron la responsabilidad de invertir en la construcción de ese tramo carretero", afirmó la autoridad durante su discurso.

Para concretar estos proyectos, el gobernador adelantó que en el mes de mayo se realizará una modificación al Plan Operativo Anual (POA). Este ajuste administrativo, que coincidirá con el cambio de asambleístas, tiene como objetivo principal priorizar la inversión productiva en la región chiquitana.

Asimismo, Camacho anunció una gestión de 130 millones de dólares destinados exclusivamente a proyectos de agua potable para los próximos años.

“Hemos conseguido que se pueda dotar para el pueblo cruceño recursos que van a ser invertidos en los lugares que realmente se necesitan”, aseguró dirigiéndose al alcalde local.

Estos anuncios se realizaron este 26 de febrero en San José de Chiquitos, durante la conmemoración de los 465 años de la fundación de Santa Cruz de la Sierra. La ceremonia oficial tuvo lugar frente al busto del capitán Ñuflo de Chaves, donde autoridades departamentales y municipales entregaron ofrendas florales.

El acto contó con la presencia del Concejo Municipal, el Subgobernador de la provincia Chiquitos y sectores sociales que recordaron el hito de 1561 a orillas del arroyo Sutó. La jornada reafirmó el compromiso de la gestión departamental con el desarrollo de la "Santa Cruz la Vieja" y su conectividad internacional.

Mira la programación en Red Uno Play