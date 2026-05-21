Sectores sociales confirman participación en la Gran Marcha por la Democracia

El Colegio Médico ha confirmado su participación en la ‘Gran Marcha por la Democracia’ tras coordinar los detalles con la dirigencia cívica.

El presidente de la institución médica, Humberto Vargas, lamentó el impacto crítico de las protestas: "Hay que ser reflexivos con lo que está pasando en el país, en la ciudad de La Paz. Estos bloqueos no están dejando pasar las ambulancias, no están permitiendo que la población ni los alimentos lleguen a los hospitales".

La crisis sanitaria se agrava tras confirmarse tres fallecimientos atribuidos directamente a los cercos viales que impiden el tránsito de emergencias. Ante este escenario, Vargas enfatizó que defienden la legitimidad constitucional: "Respetamos la democracia, hay un gobierno elegido, no hace ni seis meses, no es posible que personas que defienden a un partido político o que están escondido con intereses personales, con intereses políticos y mezquinos vayan a perjudicar a la población que quiere trabajar”.

El legislativo cruceño se suma a las calles

Por su parte, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz formalizó su adhesión a la movilización ciudadana para resguardar la estabilidad de la región y el país.

La presidenta del Legislativo, Ma. René Álvarez, aseguró que la plenaria reafirmó el compromiso con la seguridad productiva: "Jamás vamos a permitir que estos principios se intenten negociar. Estaremos junto a nuestros Asambleístas departamentales”.

Vecinos se declaran en emergencia nacional

La Federación de juntas vecinales de Santa Cruz también confirmó su asistencia en respaldo a la institucionalidad tras recibir alarmantes reportes de la dirigencia en La Paz. Debido a la gravedad de la situación, el representante vecinal solicitó una intervención drástica al Poder Ejecutivo: "Presidente, lo ampara la ley, establezca un Estado de sitio al lugar donde hay conflicto. Saque los militares a las calles”.

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