Bloqueos afectan llegada de flores a Santa Cruz y elevan precios en vísperas del Día de la Madre

Los bloqueos registrados en el interior del país, especialmente en los caminos que conectan Cochabamba con Santa Cruz, están generando dificultades en el abastecimiento de flores hacia la capital cruceña, justo cuando se acerca una de las fechas con mayor demanda que es el Día de la Madre.

En la zona de la Terminal Bimodal, uno de los principales puntos de comercialización, los puestos de venta presentan una notable reducción en la oferta habitual. Comerciantes señalan que el producto no está llegando con normalidad, lo que ha obligado a reemplazar las flores por follaje verde o a suspender parte de la actividad.

“Por bloqueo no están llegando. Harto nos perjudica, no hay flores y no hay venta”, señaló una comerciante del sector, al describir la situación que atraviesan los vendedores.

De acuerdo con los testimonios, las pocas flores que logran ingresar al departamento lo hacen principalmente por vía aérea, lo que incrementa considerablemente los costos.

“Están llegando en avión carísimo, no hay flores”, indicaron, advirtiendo que los precios prácticamente se han duplicado en comparación con semanas anteriores.

Asimismo, se reporta que parte de la mercadería que logra trasladarse por rutas alternas llega en condiciones deterioradas debido a los retrasos en el transporte terrestre.

La situación ha impactado directamente en las ventas en la antesala del Día de la Madre, una de las temporadas más importantes para el rubro floral, donde tradicionalmente la oferta se incrementa de manera significativa.

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