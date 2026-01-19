TEMAS DE HOY:
Mujer asesinada en Puerto Quijarro accidente vehicular Néstor Huanca Chura

Deportes

¡Horas de tristeza! Fallece futbolista junto a su madre en medio del incendio forestal en Chile

Medios chilenos reportaron el deceso del deportista junto a su progenitora en medio de la catástrofe en el país trasandino. 

Martin Suarez Vargas

19/01/2026 12:20

Foto: FM Dos de Chile.
Chile.

La jornada de este lunes se conoció que el futbolista amateur Álvaro Aroca, del equipo Lord Cochrane CDS de Concepción, en Chile, perdió la vida junto a su madre en medio de los incendios forestales que afectan al país. El club lamentó la pérdida en un comunicado a través de sus redes sociales.

Álvaro Aroca tenía 20 años y, junto a su progenitora, ahora es una de las 19 personas fallecidas como consecuencia de los incendios que se registran en el sur de Chile.

“Horas de tristeza y luto vive el Centro Deportivo y Social Lord Cochrane de Concepción, a causa del fallecimiento de un jugador de su rama de fútbol en el incendio forestal que desde el sábado afecta a la comuna de Penco, así como de su madre”, informó el club a través de su cuenta de Instagram.

“Si bien últimamente no venía mucho a jugar por motivos de estudio y trabajo, sí participaba activamente en las actividades sociales organizadas por la institución”, expresó Francisco Barra, presidente de la rama de fútbol.

 

