¡Horas de tristeza! Fallece futbolista junto a su madre en medio del incendio forestal en Chile

La jornada de este lunes se conoció que el futbolista amateur Álvaro Aroca, del equipo Lord Cochrane CDS de Concepción, en Chile, perdió la vida junto a su madre en medio de los incendios forestales que afectan al país. El club lamentó la pérdida en un comunicado a través de sus redes sociales.

Álvaro Aroca tenía 20 años y, junto a su progenitora, ahora es una de las 19 personas fallecidas como consecuencia de los incendios que se registran en el sur de Chile.

“Horas de tristeza y luto vive el Centro Deportivo y Social Lord Cochrane de Concepción, a causa del fallecimiento de un jugador de su rama de fútbol en el incendio forestal que desde el sábado afecta a la comuna de Penco, así como de su madre”, informó el club a través de su cuenta de Instagram.

“Si bien últimamente no venía mucho a jugar por motivos de estudio y trabajo, sí participaba activamente en las actividades sociales organizadas por la institución”, expresó Francisco Barra, presidente de la rama de fútbol.

Mira la programación en Red Uno Play