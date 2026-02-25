ABC alerta derrumbes en rutas de Tarija y pide extremar precauciones

Personal y maquinaria ya fueron desplazados a los sectores afectados para garantizar la transitabilidad y la seguridad vial.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Regional Tarija, informó sobre derrumbes registrados en distintos tramos de la Red Vial Fundamental del departamento.
Los sectores afectados son:
Subtramo Entre Ríos – Palos Blancos, en el sector de Tapecua, el cual actualmente se encuentra transitable.
Subtramo Palos Blancos – Villa Montes, en el sector Volcán Colorado (Angosto de Villa Montes), donde se habilitó una ruta alterna para la circulación por el tramo Palos Blancos – Caraparí – Campo Pajoso – Villa Montes.
La entidad pidió a los usuarios circular con precaución, debido a las condiciones del terreno.
Asimismo, informó que personal técnico y maquinaria pesada ya fueron movilizados a los sectores afectados para realizar trabajos de limpieza y garantizar la seguridad vial.
La ABC, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, ejecuta labores de manera oportuna con el objetivo de mantener la circulación en este sector de la Red Vial Fundamental (RVF).
Se recomienda a la población consultar el estado actualizado de las carreteras antes de emprender viaje a través de la página oficial:
www.transitabilidad.abc.gob.bo
Para consultas adicionales, la ABC habilitó la línea de WhatsApp: 71219232.
