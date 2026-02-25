TEMAS DE HOY:
ABC alerta derrumbes en rutas de Tarija y pide extremar precauciones

Personal y maquinaria ya fueron desplazados a los sectores afectados para garantizar la transitabilidad y la seguridad vial.

Silvia Sanchez

25/02/2026 10:49

ABC alerta derrumbes en rutas de Tarija y pide extremar precauciones. Foto ABC.
Tarija, Bolivia

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Regional Tarija, informó sobre derrumbes registrados en distintos tramos de la Red Vial Fundamental del departamento.

Los sectores afectados son:

  • Subtramo Entre Ríos – Palos Blancos, en el sector de Tapecua, el cual actualmente se encuentra transitable.

  • Subtramo Palos Blancos – Villa Montes, en el sector Volcán Colorado (Angosto de Villa Montes), donde se habilitó una ruta alterna para la circulación por el tramo Palos Blancos – Caraparí – Campo Pajoso – Villa Montes.

La entidad pidió a los usuarios circular con precaución, debido a las condiciones del terreno.

Asimismo, informó que personal técnico y maquinaria pesada ya fueron movilizados a los sectores afectados para realizar trabajos de limpieza y garantizar la seguridad vial.

La ABC, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, ejecuta labores de manera oportuna con el objetivo de mantener la circulación en este sector de la Red Vial Fundamental (RVF).

Se recomienda a la población consultar el estado actualizado de las carreteras antes de emprender viaje a través de la página oficial:
www.transitabilidad.abc.gob.bo

Para consultas adicionales, la ABC habilitó la línea de WhatsApp: 71219232.

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

