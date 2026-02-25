Detectan más de 100 viviendas con larvas del mosquito que transmite chikungunya en Cochabamba

El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo, informó que se ejecuta una campaña de destrucción de criaderos del mosquito Aedes aegypti en 30 establecimientos de salud de la ciudad de Cochabamba, ante el incremento de casos y el riesgo de expansión del vector que transmite el chikungunya.

Precisó que durante las intervenciones se identificaron más de 100 domicilios con presencia de larvas viables.

“Estas actividades de destrucción de criaderos son las únicas que nos permitirán contener la expansión del insecto”, afirmó.

El jefe de Epidemiología del Sedes explicó que la actividad se desarrolla bajo un cronograma definido en semanas anteriores y responde a la alta densidad poblacional del municipio.

Castillo detalló que en lo que va del año se registraron 190 casos de chikungunya y que los últimos contagios ya no se concentran en el trópico, sino en municipios como Capinota, Aiquile, Mizque y Sipe Sipe, donde se confirmaron siete casos de transmisión autóctona, lo que preocupa al personal de salud.

Indicó que el índice de infestación supera el 12% en varios distritos de la ciudad y que en el trópico sobrepasa el 55%, lo que representa un riesgo elevado. Aunque el brote presentado a finales de 2025 mostró un crecimiento sostenido, actualmente los casos comenzaron a disminuir; sin embargo, el cambio en la distribución geográfica mantiene en alerta al sistema de salud.

El especialista recomendó a la población eliminar recipientes donde se acumule agua, como neumáticos en desuso, envases plásticos y otros objetos. También pidió lavar con frecuencia turriles, norias y depósitos de almacenamiento, especialmente en época de lluvias, cuando el mosquito prolifera con mayor facilidad.

En cuanto a la atención médica, Castillo explicó que la enfermedad no es compleja y la mayoría de los pacientes recibe tratamiento ambulatorio y el personal de salud fue capacitado para el manejo clínico oportuno. Solo personas con enfermedades de base podrían requerir internación, aunque hasta el momento no se reportaron casos graves.



Mira la programación en Red Uno Play