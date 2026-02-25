TEMAS DE HOY:
Accidente La Asunta Ernesto Rafael Arce Mosqueira secuestro

25ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Detectan más de 100 viviendas con larvas del mosquito que transmite chikungunya en Cochabamba

Desde el Sedes se recomendó a la población eliminar recipientes donde se acumule agua, como neumáticos en desuso, envases plásticos y otros objetos para evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti.

Cristina Cotari

25/02/2026 10:50

Las larvas del mosquito que transmite chikungunya detectadas durante una campaña de limpieza en Cochabamba. Foto: Sedes
Cochabamba

Escuchar esta nota

El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo, informó que se ejecuta una campaña de destrucción de criaderos del mosquito Aedes aegypti en 30 establecimientos de salud de la ciudad de Cochabamba, ante el incremento de casos y el riesgo de expansión del vector que transmite el chikungunya.

Precisó que durante las intervenciones se identificaron más de  100 domicilios con presencia de larvas viables. 

 “Estas actividades de destrucción de criaderos son las únicas que nos permitirán contener la expansión del insecto”, afirmó.

 

 

El jefe de Epidemiología del Sedes explicó que la actividad se desarrolla bajo un cronograma definido en semanas anteriores y responde a la alta densidad poblacional del municipio.

Castillo detalló que en lo que va del año se registraron 190 casos de chikungunya y que los últimos contagios ya no se concentran en el trópico, sino en municipios como Capinota, Aiquile, Mizque y Sipe Sipe, donde se confirmaron siete casos de transmisión autóctona, lo que preocupa al personal de salud.

Indicó que el índice de infestación supera el 12% en varios distritos de la ciudad y que en el trópico sobrepasa el 55%, lo que representa un riesgo elevado. Aunque el brote presentado a finales de 2025 mostró un crecimiento sostenido, actualmente los casos comenzaron a disminuir; sin embargo, el cambio en la distribución geográfica mantiene en alerta al sistema de salud.

El especialista recomendó a la población eliminar recipientes donde se acumule agua, como neumáticos en desuso, envases plásticos y otros objetos. También pidió lavar con frecuencia turriles, norias y depósitos de almacenamiento, especialmente en época de lluvias, cuando el mosquito prolifera con mayor facilidad.

En cuanto a la atención médica, Castillo explicó que la enfermedad no es compleja y la mayoría de los pacientes recibe tratamiento ambulatorio y el personal de salud fue capacitado para el manejo clínico oportuno. Solo personas con enfermedades de base podrían requerir internación, aunque hasta el momento no se reportaron casos graves.
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD