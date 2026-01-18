Levanta pesas y libera humo rosa: así reveló el género de su bebé | VIDEO

Un hombre se volvió viral en redes sociales tras compartir un video de la revelación del género de su bebé de una manera poco convencional.

Durante la celebración, decidió combinar su pasión por el ejercicio con el emocionante anuncio familiar y se dispuso a levantar una pesa frente a familiares y amigos, para dar a conocer el resultado final.

El momento culminante ocurrió cuando, tras completar la serie de levantamientos, se liberó humo rosa que confirmó que esperaba una niña.

El video muestra no solo la sorpresa de los presentes, sino también la habilidad del futuro padre, quien incluso realizó una voltereta con la pesa en manos antes de que el humo indicara el género de su bebé.

