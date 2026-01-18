TEMAS DE HOY:
Levanta pesas y libera humo rosa: así reveló el género de su bebé | VIDEO

Un video que ya es viral muestra cómo un futuro padre combina fuerza y creatividad para anunciar que espera una niña.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/01/2026 22:02

Estados Unidos

Un hombre se volvió viral en redes sociales tras compartir un video de la revelación del género de su bebé de una manera poco convencional.

Durante la celebración, decidió combinar su pasión por el ejercicio con el emocionante anuncio familiar y se dispuso a levantar una pesa frente a familiares y amigos, para dar a conocer el resultado final. 

El momento culminante ocurrió cuando, tras completar la serie de levantamientos, se liberó humo rosa que confirmó que esperaba una niña.

El video muestra no solo la sorpresa de los presentes, sino también la habilidad del futuro padre, quien incluso realizó una voltereta con la pesa en manos antes de que el humo indicara el género de su bebé. 

 

Programación

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

