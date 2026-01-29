Será procesada: menor de 17 años administraba lenocinio clandestino en pleno centro de La Paz

La Policía Boliviana intervino este miércoles un lenocinio clandestino que operaba en un edificio del centro de La Paz, logrando la aprehensión de un hombre acusado de captar mujeres mediante redes sociales con falsos avisos de empleo.

El operativo fue ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y la Dirección de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, tras una denuncia por violación y trata de personas.

Además del propietario del local, fue aprehendida una adolescente de 17 años, quien —según la investigación— administraba el lugar y participaba activamente en la captación de víctimas, incluidas menores de edad.

Captación por redes y denuncia clave

El caso se activó luego de la denuncia de una joven que relató haber sido contactada a través de redes sociales con la promesa de un empleo. Según su testimonio, en el lugar recibió bebidas alcohólicas, perdió el conocimiento y fue agredida sexualmente.

Tras el hecho, el denunciado le habría entregado Bs 100 y la acompañó hasta el Teleférico Morado, donde la dejó. Estos hechos derivaron en la apertura formal de una investigación por trata de personas y violación.

Lenocinio operaba en edificio céntrico

Las investigaciones permitieron identificar que el lenocinio funcionaba en el piso 10 de un edificio céntrico, el cual fue precintado y permanece bajo control policial mientras se amplían las indagaciones para establecer la magnitud de la red y garantizar la protección de posibles víctimas.

En el caso de la adolescente, la Policía informó que se contactó a su madre, quien se encontraba en la ciudad de El Alto. Debido a su edad, la joven es considerada imputable conforme a la normativa vigente.

Fue trasladada a celdas policiales y, durante su declaración informativa, se acogió a su derecho constitucional al silencio. El Ministerio Público definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play