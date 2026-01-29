Conductor en estado de ebriedad queda aprehendido tras atropello a guardias municipales en La Paz

El conductor de un taxi que la mañana de este jueves atropelló a dos guardias municipales en la avenida Roma, en la zona Sur de La Paz, se encontraba en estado de ebriedad grave, según confirmó un alcotest realizado en la Unidad de Tránsito.

La prueba arrojó 1.5 grados de alcohol, un nivel considerado altamente sancionable, que implica un deterioro motriz severo y un alto riesgo de accidentes, al superar ampliamente los límites permitidos para la conducción.

“Lamentablemente, cerca de las siete de la mañana, nuestros guardias municipales han sido embestidos por un taxi. El conductor dio positivo con 1.5 de grado alcohólico”, informó el secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Erik Millares.

Ante esta grave infracción, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz anunció que solicitará sanciones ejemplares y que el conductor asuma total responsabilidad por la salud de los funcionarios afectados.

“Nuestra posición es que exista detención preventiva, que se garantice la salud de nuestros compañeros y la reposición de la motocicleta. El conductor se encuentra aprehendido y se definirá su situación jurídica en una audiencia de medidas cautelares”, señaló Millares.

Guardias heridos y moto destruida

Los guardias municipales Kimberly Altamirano y Javier Mendoza fueron arremetidos cuando se dirigían a cumplir funciones de control de tráfico. Ambos permanecen bajo vigilancia médica.

La guardia femenina presenta dos fracturas, una en la pierna y otra en el brazo, mientras que su compañero sufrió una fractura en la muñeca y un traumatismo encéfalo craneano leve.

“Ambos están fuera de peligro, pero las lesiones les impiden continuar con sus labores. Es un perjuicio grave”, explicó la autoridad municipal.

Giro prohibido y llamado de atención

Millares también remarcó que el conductor realizó un giro prohibido a la izquierda, invadiendo el carril de bajada, una maniobra recurrente y peligrosa en esta vía.

“La imprudencia fue total. La motocicleta quedó completamente destruida. Pedimos a los conductores respetar la norma: en la avenida Roma no está permitido el giro a la izquierda. Estas acciones ponen en riesgo vidas”, advirtió.

El equipo jurídico de la Alcaldía realiza el seguimiento del caso para que la Fiscalía determine las responsabilidades penales correspondientes.

