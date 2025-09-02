Economista identifica los factores que provocan la baja en el precio del dólar

El precio del dólar paralelo bajó en la última semana hasta los Bs 11 por dólar, informó el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, quien explicó que la variación responde a distintos factores económicos.

El especialista detalló que entre los elementos que influyen están:

Caída de importaciones , estimada en 300 millones de dólares .

Incremento de la base en criptomonedas y USDT , que subió de 600 millones a casi 1.200 millones de dólares .

Ingreso de divisas por exportaciones y créditos aprobados parcialmente.

Akamine agregó que otro factor es el aumento de remesas familiares que ingresan al país, aunque este efecto se percibe de manera inmediata.

El economista proyectó que en las próximas semanas el dólar paralelo podría experimentar nuevas bajas de precio, si se mantienen estas condiciones.

