TEMAS DE HOY:
Menor ataca a su expareja Baja a policía Siderúrgica del Mutún

28ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Economista identifica los factores que provocan la baja en el precio del dólar

El Colegio de Economistas de Bolivia señaló que influyen la caída de importaciones, el uso de criptomonedas y el ingreso de remesas.

Naira Menacho

01/09/2025 21:40

Foto: Internet.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El precio del dólar paralelo bajó en la última semana hasta los Bs 11 por dólar, informó el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, quien explicó que la variación responde a distintos factores económicos.

El especialista detalló que entre los elementos que influyen están:

  • Caída de importaciones, estimada en 300 millones de dólares.

  • Incremento de la base en criptomonedas y USDT, que subió de 600 millones a casi 1.200 millones de dólares.

  • Ingreso de divisas por exportaciones y créditos aprobados parcialmente.

Akamine agregó que otro factor es el aumento de remesas familiares que ingresan al país, aunque este efecto se percibe de manera inmediata.

El economista proyectó que en las próximas semanas el dólar paralelo podría experimentar nuevas bajas de precio, si se mantienen estas condiciones.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD