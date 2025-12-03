¡Quería festejar la fiesta de promoción de su hija! Madre denuncia estafa del 'cuento del tío'

Una madre de familia denunció haber sido víctima del denominado “cuento del tío” luego de contratar los servicios de una supuesta organizadora de eventos para la fiesta de promoción de su hija en Santa Cruz.

La mujer asegura haber depositado Bs 5.000 a la presunta responsable, quien desde entonces no volvió a responder sus llamadas ni mensajes.

Según el testimonio de la afectada, la organizadora le solicitó dos pagos a través de transferencias por QR: el primero por Bs 1.200 y el segundo por Bs 3.800, bajo el argumento de asegurar la reserva del salón y otros servicios vinculados al evento. Sin embargo, después de recibir el dinero, la mujer contratada dejó de comunicarse y desapareció.

“He sido víctima de una señora de un salón de eventos. Quise hacer la fiesta de promoción para mi hija, pero me estafó. Le deposité 5.000 bolivianos y ahora la señora ya no contesta. Fui al salón donde supuestamente iba a ser la fiesta y me dijeron que ella ha desaparecido del lugar”, manifestó la madre visiblemente afligida.

La denunciante pide a las autoridades su captura, para que la mujer pueda devolver el monto estafado ya que aseguró que ella se hace pasar con otro nombre, para no devolver el dinero.

“La contacté mediante una colega y ella me dijo que tenía que hacer sí o sí el depósito de los 5.000 bolivianos para cerrar el contrato y asegurar las cosas que me ofreció en el paquete. Pero no me dio ningún recibo, solo tengo la constancia del depósito realizado por QR”, afirmó la madre.

La madre señaló que el perjuicio es doble, ya que además de la pérdida económica, su hija se quedó sin la celebración de promoción que había sido planificada con anticipación.

Las autoridades policiales anunciaron que iniciarán la investigación correspondiente para identificar a la responsable y llamar a la población a estar alerta ante este tipo de estafas, que suelen intensificarse en temporada de promociones y graduaciones.

