¡Lleno de gusanos! Familia denuncia haber encontrado pan en mal estado en Satélite Norte

La preocupación y la indignación se apoderaron de los habitantes de Satélite Norte, en Santa Cruz, luego de que una familia denunciara públicamente haber comprado y consumido pan infestado de gusanos.

La familia afectada, que se disponía a desayunar, publicó un impactante video en redes sociales que rápidamente se viralizó. Las imágenes muestran los panes abiertos, dejando ver los gusanos moviéndose en su interior. En el video se aprecia, además, la angustia de la familia, incluyendo a uno de sus hijos vomitando, evidenciando que ya habrían consumido parte del producto.

El incidente generó alarma en el vecindario. Pese a la gravedad de la denuncia, la panadería señalada aparentemente continúa funcionando. Por ello, los vecinos del barrio claman por una intervención inmediata de las autoridades de control de alimentos.

Las declaraciones de los habitantes reflejan una profunda preocupación por la salud pública: "Hay que hacer más controles y ver cómo están haciendo los alimentos porque eso atenta contra la salud de uno mismo. No solamente ahí, en todos lados...", comentó una vecina. "Deberían fiscalizar, ver esto porque están atentando contra la vida de los que consumen", dijo otra habitante, señalando que se debe tomar en cuenta la salud del consumidor. Otra vecina afirmó: "Tienen que tener control para toda la gente, y más se necesita para los más pequeños. La gente tiene que revisar antes de comer, tiene que ver qué está consumiendo".

Aunque los vecinos señalan que es la primera vez que ocurre un incidente de esta naturaleza en la zona, el caso subraya la urgente necesidad de mayor fiscalización y control sanitario en los puestos de venta de alimentos, para garantizar la inocuidad y proteger la salud de la población.

