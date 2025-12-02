Con un árbol de 42 metros y 10 millones de luces, Cochabamba da la bienvenida a la Navidad

La noche de este lunes, 1 de diciembre, Cochabamba dio una espectacular bienvenida a la Navidad con el tradicional encendido de luces, que iluminó simultáneamente los puntos más emblemáticos de la ciudad. Familias y vecinos se congregaron en el céntrico Prado y la Plaza Colón para presenciar el momento.

El acto central y más concurrido se llevó a cabo en la cima del Cerro San Pedro, junto al Cristo de la Concordia. Allí, el alcalde Manfred Reyes Villa lideró el conteo regresivo para encender un árbol navideño de 42 metros de altura. El alcalde afirmó que se trata del árbol más grande del país.

La imponente estructura y la imagen del Cristo, uno de los principales destinos turísticos, se pueden apreciar desde toda la ciudad.

En total, la Alcaldía instaló 10 millones de foquitos navideños en toda Cochabamba. El evento en el Cristo contó con números musicales, bailes y una presentación de mapping proyectada sobre la estatua. Personajes como Papá Noel y el Grinch también estuvieron presentes.

"Invitar a toda la familia cochabambina y boliviana en este mes de la navidad, mes del nacimiento del niño Jesús", fue el mensaje del alcalde Reyes Villa a la población.

Con motivo de la época navideña, el municipio anunció que el teleférico, que permite el ascenso al Cristo de la Concordia, funcionará con un horario ampliado de martes a domingo, de 9 am a 11 pm.

En el Paseo del Prado y la Plaza Colón, decenas de familias se reunieron para ver el encendido de los adornos luminosos. Al encenderse las luces, se escuchó un grito de asombro y emoción de los niños.

Además, en la Plaza Colón se armó un pesebre gigante, que inmediatamente se convirtió en un punto de referencia donde las personas ya empezaron a tomarse fotografías.

