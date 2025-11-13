TEMAS DE HOY:
Tu color de la suerte para esta Navidad: elige el tono que vibra con tu mes de nacimiento

Cada mes del año tiene un color que vibra con su energía y puede ayudar a atraer prosperidad, amor o equilibrio. Descubre qué tono te conviene lucir en Navidad para empezar el 2026 con toda la buena vibra.

Silvia Sanchez

13/11/2025 10:32

Imagen referencial. Captura RR.SS.
La Navidad es una de las fechas más esperadas del año y también una oportunidad perfecta para renovar energías y atraer buena suerte.

Más allá de los rituales clásicos, una tendencia que gana cada vez más seguidores propone elegir el color de tu ropa según tu mes de nacimiento, para potenciar la fortuna y recibir el nuevo año con energía positiva.

Según esta tradición, cada mes está vinculado a un color especial, capaz de atraer vibraciones de amor, prosperidad, salud o éxito. Si quieres arrancar el 2026 con el pie derecho, toma nota de cuál es tu tono ideal para la Nochebuena.

Colores de la suerte según tu mes de nacimiento

Enero

RojoRepresenta la pasión y la energía. Ideal para quienes buscan un año lleno de acción, amor y nuevos comienzos.

​​​​​Febrero

Violeta. ​Simboliza la transformación y la creatividad. Perfecto si quieres atraer cambios positivos y sorpresas agradables.

Marzo

Verde. Color de la esperanza y el crecimiento. Recomendado para atraer salud y nuevos proyectos.

Abril

Amarillo. Vibra de alegría y abundancia. Ideal para quienes desean prosperidad y buenas noticias.

Mayo

Rosa. Asociado al amor y la armonía. Ayuda a fortalecer vínculos y encontrar paz interior.

Junio

Celeste. Invita a la calma y la claridad mental. Perfecto para quienes buscan equilibrio y serenidad.

Julio

NaranjaEnergía y entusiasmo. Recomendado para quienes quieren un año activo y lleno de oportunidades.

Agosto

BlancoPureza y renovación. Ideal para dejar atrás lo negativo y empezar de cero.

Septiembre

AzulTranquilidad y confianza. Ayuda a tomar decisiones importantes y atraer estabilidad.

Octubre

Dorado. Éxito y reconocimiento. Perfecto para quienes buscan superarse y alcanzar metas.

Noviembre

MarrónSeguridad y firmeza. Recomendado para quienes quieren estabilidad y concreción en sus proyectos.

Diciembre

PlateadoModernidad y protección. Ideal para cerrar el año con buenas energías y abrirse a lo nuevo.

Cómo potenciar la buena suerte en Navidad

No importa si usas una prenda principal, un accesorio o un simple detalle: lo importante es llevar tu color de la suerte con intención y confianza .

Puedes combinarlo con otros tonos o sumarlo en pulseras, pañuelos o zapatos.

Muchos recomiendan acompañar este ritual con una intención clara para el año que comienza. Así, la energía del color se potencia y te ayuda a cumplir tus deseos. 

