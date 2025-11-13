Tu color de la suerte para esta Navidad: elige el tono que vibra con tu mes de nacimiento

Cada mes del año tiene un color que vibra con su energía y puede ayudar a atraer prosperidad, amor o equilibrio. Descubre qué tono te conviene lucir en Navidad para empezar el 2026 con toda la buena vibra.
13/11/2025 10:32
Escuchar esta nota
La Navidad es una de las fechas más esperadas del año y también una oportunidad perfecta para renovar energías y atraer buena suerte.
Más allá de los rituales clásicos, una tendencia que gana cada vez más seguidores propone elegir el color de tu ropa según tu mes de nacimiento, para potenciar la fortuna y recibir el nuevo año con energía positiva.
Según esta tradición, cada mes está vinculado a un color especial, capaz de atraer vibraciones de amor, prosperidad, salud o éxito. Si quieres arrancar el 2026 con el pie derecho, toma nota de cuál es tu tono ideal para la Nochebuena.
Colores de la suerte según tu mes de nacimiento
Enero
Rojo. Representa la pasión y la energía. Ideal para quienes buscan un año lleno de acción, amor y nuevos comienzos.
Febrero
Violeta. Simboliza la transformación y la creatividad. Perfecto si quieres atraer cambios positivos y sorpresas agradables.
Marzo
Verde. Color de la esperanza y el crecimiento. Recomendado para atraer salud y nuevos proyectos.
Abril
Amarillo. Vibra de alegría y abundancia. Ideal para quienes desean prosperidad y buenas noticias.
Mayo
Rosa. Asociado al amor y la armonía. Ayuda a fortalecer vínculos y encontrar paz interior.
Junio
Celeste. Invita a la calma y la claridad mental. Perfecto para quienes buscan equilibrio y serenidad.
Julio
Naranja. Energía y entusiasmo. Recomendado para quienes quieren un año activo y lleno de oportunidades.
Agosto
Blanco. Pureza y renovación. Ideal para dejar atrás lo negativo y empezar de cero.
Septiembre
Azul. Tranquilidad y confianza. Ayuda a tomar decisiones importantes y atraer estabilidad.
Octubre
Dorado. Éxito y reconocimiento. Perfecto para quienes buscan superarse y alcanzar metas.
Noviembre
Marrón. Seguridad y firmeza. Recomendado para quienes quieren estabilidad y concreción en sus proyectos.
Diciembre
Plateado. Modernidad y protección. Ideal para cerrar el año con buenas energías y abrirse a lo nuevo.
Cómo potenciar la buena suerte en Navidad
No importa si usas una prenda principal, un accesorio o un simple detalle: lo importante es llevar tu color de la suerte con intención y confianza .
Puedes combinarlo con otros tonos o sumarlo en pulseras, pañuelos o zapatos.
Muchos recomiendan acompañar este ritual con una intención clara para el año que comienza. Así, la energía del color se potencia y te ayuda a cumplir tus deseos.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30