TEMAS DE HOY:
Secuestro de dos policías Asesinato por celular Mujer carbonizada

15ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

“Mensajes contradictorios”: viceministro Justiniano afirma que presunto secuestro fue una ‘confusión’

El caso generó movilización policial durante las primeras horas de la jornada, luego de que circulara un reporte interno que advertía sobre el supuesto secuestro de dos uniformados en inmediaciones de la Radial 17 y medio, entre quinto y sexto anillo de Santa Cruz.

Charles Muñoz Flores

08/05/2026 12:57

El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano. FOTO: RED UNO.

Escuchar esta nota

El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, descartó este viernes el presunto secuestro de dos efectivos policiales reportado inicialmente en Santa Cruz y señaló que el hecho estaría relacionado con una situación de carácter personal.

Según explicó la autoridad, la información preliminar indica que ambos policías se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas antes de trasladarse a otro lugar, donde posteriormente surgieron mensajes contradictorios que activaron la alerta.

“La información que tengo así escueta es que había dos personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas y luego se retiraron a otro lugar, y ahí parece que salieron algunos mensajes contradictorios, pero no ha habido, parece que todo ha sido un tema amoroso”, manifestó Justiniano.

Consultado sobre si se descarta el presunto secuestro de los efectivos, el viceministro respondió: “En principio por la información que he recibido, sí se descarta un secuestro”.

El caso generó movilización policial durante las primeras horas de la jornada, luego de que circulara un reporte interno que advertía sobre el supuesto secuestro de dos uniformados en inmediaciones de la Radial 17 y medio, entre quinto y sexto anillo de Santa Cruz. Sin embargo, con el avance de las investigaciones, las autoridades cambiaron la hipótesis inicial.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD