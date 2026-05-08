“Mensajes contradictorios”: viceministro Justiniano afirma que presunto secuestro fue una ‘confusión’

El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, descartó este viernes el presunto secuestro de dos efectivos policiales reportado inicialmente en Santa Cruz y señaló que el hecho estaría relacionado con una situación de carácter personal.

Según explicó la autoridad, la información preliminar indica que ambos policías se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas antes de trasladarse a otro lugar, donde posteriormente surgieron mensajes contradictorios que activaron la alerta.

“La información que tengo así escueta es que había dos personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas y luego se retiraron a otro lugar, y ahí parece que salieron algunos mensajes contradictorios, pero no ha habido, parece que todo ha sido un tema amoroso”, manifestó Justiniano.

Consultado sobre si se descarta el presunto secuestro de los efectivos, el viceministro respondió: “En principio por la información que he recibido, sí se descarta un secuestro”.

El caso generó movilización policial durante las primeras horas de la jornada, luego de que circulara un reporte interno que advertía sobre el supuesto secuestro de dos uniformados en inmediaciones de la Radial 17 y medio, entre quinto y sexto anillo de Santa Cruz. Sin embargo, con el avance de las investigaciones, las autoridades cambiaron la hipótesis inicial.

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