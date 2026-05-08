Vecinos de Colcapirhua protestan contra ingreso de basura de Cochabamba hacia Cotapachi

Vecinos de diferentes distritos y autoridades del municipio de Colcapirhua marcharon este viernes hasta la Gobernación de Cochabamba en rechazo al traslado de basura desde la ciudad de Cochabamba hacia la zona de Cotapachi.

Los manifestantes exigieron a la Gobernación frenar el ingreso de desechos al sector y demandaron información sobre las licencias ambientales y las condiciones del proyecto de industrialización de basura impulsado por la Asociación Accidental Complejo Industrial del Valle (Cinva).

Durante la protesta, los vecinos indicaron que no fueron socializados los alcances del proyecto y expresaron preocupación por posibles impactos ambientales y sanitarios en la zona.

“Colcapirhua está en emergencia por la basura. Nuestro municipio rechaza contundentemente que vayamos a permitir basura”, expresó una de las vecinas movilizadas en puertas de la Gobernación.

Un dirigente también recordó que anteriormente el municipio ya enfrentó conflictos relacionados con residuos sólidos y cuestionó la falta de información sobre el traslado y tratamiento de la basura.

“Que nos muestren los papeles. Pese a que hayan comprado predios, eso no significa que tengan que contaminar a los vecinos”, señaló.

Otro vecino pidió a las autoridades departamentales transparentar el proceso y explicar si el proyecto cuenta con ficha ambiental y actas de concertación.

El alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, también se sumó al pedido y exigió a la empresa encargada del tratamiento de residuos aclarar si cuenta con la licencia ambiental correspondiente y detallar las condiciones técnicas del proyecto.

Los sectores movilizados advirtieron con radicalizar las medidas de presión si no reciben respuestas de la Alcaldía de Cochabamba, la empresa Cinva y la Gobernación.

Industrialización de los residuos sólidos

Por su parte, la secretaria de Planificación y Medio Ambiente de la Alcaldía de Cochabamba, Gabriela Encinas, informó que desde esta semana comenzó el proceso de industrialización de residuos en Cotapachi.

Sostuvo que el sistema permitirá separar residuos orgánicos e inorgánicos para impulsar el reciclaje y la economía circular. Añadió que el tratamiento de residuos orgánicos y la producción de compost se realizará en Sacabamba.

Encinas también recordó que el Tribunal Agroambiental autorizó temporalmente el ingreso de residuos a las macro-celdas 2 y 3 de K’ara K’ara para completar el cierre técnico del relleno sanitario, mientras se implementan las nuevas alternativas para el tratamiento de la basura en Cochabamba.

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