Ministro garantiza compensación para conductores afectados por combustible

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció este miércoles que el Gobierno ejecutará un resarcimiento completo y total para los conductores cuyos vehículos resultaron afectados tras cargar combustible, y afirmó que el Estado asumirá la responsabilidad plena por los perjuicios ocasionados.

La declaración se produce en medio de la crisis de abastecimiento que enfrenta La Paz debido a los bloqueos y conflictos sociales que han complicado la distribución regular de carburantes y generado preocupación ciudadana por la calidad del combustible.

Foto: El ministro, José Luis Lupo, también se disculpó con transportistas por los perjuicios generados por el combustible que generó daños a sus automóviles. APG.

Durante su intervención, Lupo fue enfático al señalar que los conductores no tienen ninguna responsabilidad sobre los daños mecánicos reportados.

“Ningún conductor tiene la responsabilidad o la culpa de haber descargado gasolina y arruinado su motor. Esa era una responsabilidad del Gobierno”, sostuvo.

La autoridad explicó que, independientemente de las causas que derivaron en esta situación, el Ejecutivo decidió asumir plenamente las consecuencias. A su vez, precisó además que el proceso de compensación no tendrá restricciones de tiempo y se extenderá hasta que todos los casos sean atendidos.

“Se va a extender el tiempo hasta terminar este resarcimiento”, aseguró.

Garantizan combustible de calidad

En medio de la preocupación de miles de usuarios por la provisión irregular de carburantes, el ministro también buscó llevar tranquilidad respecto a la calidad del combustible que actualmente está ingresando al departamento.

“La gasolina que está llegando es de calidad, está 100% garantizada hacia adelante. Toda la gasolina y el diésel, por supuesto”, remarcó.

El anuncio forma parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la emergencia logística provocada por las restricciones en carreteras, que han generado largas filas en estaciones de servicio y afectado el abastecimiento en distintos puntos de La Paz.

Desde el Ejecutivo se aseguró que continuarán los controles técnicos y operativos para garantizar la calidad del combustible y restablecer la normalidad en la distribución hacia el departamento paceño.

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