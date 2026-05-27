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"Quienes bloquean son unos criminales, están matando a la gente": Adepor reporta pérdidas de 45 millones de bolivianos

El presidente de la institución, Jorge Méndez, calificó la situación como una crisis social y política insostenible que ya cumple casi un mes de asfixia económica.

Ximena Rodriguez

26/05/2026 20:09

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Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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El presidente de la Asociación de Porcinocultores (Adepor), Jorge Méndez, se refirió con contundencia respecto al desastre económico y social que provocan las protestas en el país.

"Quienes están bloqueando son unos criminales, están matando a la gente porque no hay qué comer en ciudades como La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, hace 26 días que no vendemos", aseveró Méndez.

El representante sectorial cuantificó el devastador impacto financiero que sufren los productores debido a la situación en las carreteras del país. "Por cada día de bloqueo perdemos 1,5 millones de bolivianos; ya vamos a cumplir el mes, estamos hablando de 45 millones de bolivianos que vamos a perder en un mes y eso no lo recuperamos", enfatizó Méndez, concluyendo de forma tajante que "esto es una crisis social y política”.

Asfixia vial a nivel nacional

La situación en las rutas bolivianas ha alcanzado niveles críticos tras registrarse hoy movilizaciones continuas. En este escenario, la Policía Boliviana reportó este martes 150 puntos de bloqueo a nivel nacional, lo que ha provocado una severa crisis de transitabilidad generalizada.

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que los bloqueos no solo perjudican a los departamentos donde se encuentran instalados, sino también a otras regiones. Esta paralización complica gravemente el traslado diario de alimentos, medicamentos, oxígeno, combustible y otros insumos esenciales que dependen de las rutas troncales del país.

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