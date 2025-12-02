Akly: "Hasta mil millones de dólares al año perdió YPFB por desvío de combustible"

El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, confirmó en el programa Que No Me Pierda la existencia de una red nacional de desvío y reventa ilegal de combustible, que habría generado un daño económico de entre 800 millones y 1.000 millones de dólares anuales.

Akly explicó que durante las primeras semanas de gestión del presidente Rodrigo Paz se evidenciaron irregularidades en varios distritos de YPFB, incluyendo Riberalta y Senkata, donde se detectaron casos de sobreprecio y desviación de combustible.

“Estamos hablando de un impacto de 20 a 25 por ciento de la disponibilidad del producto que se malversa o se desvía dentro de esta red, con montos que calculamos en base a esas proyecciones de hasta mil millones de dólares por año”, afirmó.

El ejecutivo detalló que los casos más graves se concentraron en los principales departamentos del país, y que ya se ha iniciado la remoción del personal involucrado para asegurar la continuidad del servicio. Hasta ahora, se han cambiado los responsables de las distritales afectadas, en un esfuerzo por restaurar la operatividad de manera transparente y eficiente.

“Es una red muy grande a nivel nacional, muchos actores internos y externos. Dentro de la investigación es lo que estamos identificando”, explicó.

“Hemos atacado todo el tema de la corrupción y estamos haciendo los cambios que corresponden en relación a un personal muy directamente involucrado en la operativa de cada uno de los distritos. Nuestro objetivo es cuidar YPFB y garantizar un direccionamiento nuevo en la gestión del gobierno”, añadió.

En cuanto a investigaciones específicas, Akly señaló que en Oruro se indaga un sobreprecio en la construcción de tanques y otras obras de infraestructura logística. La empresa colabora con el Ministerio Público en calidad de víctima, proporcionando toda la información necesaria para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Sobre los mecanismos para evitar que estas redes se rearticulen, el presidente de YPFB indicó que se implementarán auditorías internas, reestructuración de sistemas de control y un manejo más estricto del personal operativo. Además, invitó a la ciudadanía a aportar información sobre cobros ilegales para fortalecer las investigaciones.

En paralelo, YPFB trabaja para garantizar el abastecimiento de combustible a nivel nacional. “Al inicio de la gestión estábamos a menos de un día de stock de abastecimiento. Actualmente, hemos logrado reponer la capacidad de comercialización: 2,5 días de stock de diésel y 3,5 días de gasolina a nivel nacional”, explicó.

El presidente ejecutivo indicó que YPFB enfrenta “una de las operaciones más grandes de saneamiento interno de los últimos años”, con el objetivo de proteger los recursos públicos y garantizar la provisión de combustible a los bolivianos.

